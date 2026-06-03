Обзор HARPER CRF-50. Компрессорный автомобильный холодильник с большим объемом

В комплекте два варианта питающих адаптеров: в прикуриватель автомобиля и розетку 220В. Отмечу запас по длине кабеля у двух вариантов, позволяющим разместить на удалении от розетки.
И здесь хорошо продумали удобство эксплуатации для пользователя. Во-первых с двух сторон есть складываемые ручки за которые его можно переносить как одному, так и вдвоем. Пустым он весит 16 кг.
Во-вторых это два колеса, позволяющие перевозить его по полу или перемещать по комнате, справится даже подросток. Тянуть его при этом за ручки с противоположной стороны.
Всю площадь верхней грани занимает крышка. Большая часть ее площади с ровной плоскости, которую в поездке или на природе можно использовать как импровизированный столик, есть и два небольших углубления под стаканы или баночки.
Открывается крышка на 90 градусов и конструкция петель дает возможность зафиксировать в открытом положении. Удобно при загрузке или выгрузке продуктов.
Общий полезный объем 50 литров. Рабочая камера у HARPER CRF-50 выполнена из морозоустойчивого пластика.
Внутри две камеры: морозильная – 39 литров и холодильная – 11 литров. Они разграничены перегородкой. Основная морозильная камера с подсветкой, активируемой при открытии крышки.
Ближе к фронтальной стороне на корпусе выведены четыре прорезиненные кнопки, отвечающие за управление режимом работы и точным выбором температуры. Контролировать температуру наглядно с помощью цифрового дисплея.
В нижней части корпуса есть участок с вентиляционной решеткой, важно не перекрывать его при выборе места для размещения холодильника.
Гнездо питания находится на боковой грани. Комплектный набор позволит эксплуатировать и рядом с розеткой, и при наличии прикуривателя. После подачи питания, выбираем нужную температуру и сразу стартует охлаждение. Минимально заявленная температура для него заявлена на уровне -18 градусов. При этом если не требуется замораживание можно использовать обе камеры для простого охлаждения. Также в малом отделении температура выше, оно предназначено для продуктов, которым не требуется заморозка.
Высота морозильной камеры позволяет размещать полуторалитровые бутылки вертикально, а в холодильной баночек. Загрузка и выгрузка удобна. Объем достаточен для размещения набора продуктов достаточных на несколько дней для небольшой семьи.
Мы проводили тестирование с помощью датчика температуры с внешним датчиком. Он размещался в морозильной камере. Выставил минимально доступную температуру. От 28 градусов в помещении до 0 градусов охладился всего за полчаса. Спустя 2 часа температура достигла – 22 градуса.
Максимальный уровень мощности при работе, замеренный с помощью прибора, на уровне 43 Вт.
Далее отключили питание и проверили как удерживается холод внутри камеры. Тесты проводились без размещения продуктов внутри камеры. В течение часа температура поднималась до 0 градусов и до +20 градусов ушло 3.5 часа.
Увеличить время сохранения холода можно используя самостоятельно приобретаемые аккумуляторы холода. Полученные же результаты подтвердили заявленные производителем характеристики.