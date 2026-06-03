Обзор HARPER CRF-50. Компрессорный автомобильный холодильник с большим объемом

На даче, пикнике, пляже или в автомобильном путешествии актуально хранение продуктов в холоде. Изучаемый сегодня автомобильный холодильник HARPER CRF-50 относится к компрессорному типу, позволяя выбирать температуру хранения от – 18 до + 10 градусов. Электронное управление, буквенно-цифровой дисплей с отображением текущей температуры, общий объем 50 литров и две камеры.

Комплектация

Габаритная коробка, оформленная в минималистичном оформлении. Внутри нее холодильник зафиксирован палетами из пенопласта и защищен пакетом.

Внешний вид

В комплекте два варианта питающих адаптеров: в прикуриватель автомобиля и розетку 220В. Отмечу запас по длине кабеля у двух вариантов, позволяющим разместить на удалении от розетки.Это достаточно габаритный холодильник, обусловленный большим объемом внутренней камеры и предполагающий размещение на ровной поверхности пола, багажника автомобиля или земле.

И здесь хорошо продумали удобство эксплуатации для пользователя. Во-первых с двух сторон есть складываемые ручки за которые его можно переносить как одному, так и вдвоем. Пустым он весит 16 кг.

Во-вторых это два колеса, позволяющие перевозить его по полу или перемещать по комнате, справится даже подросток. Тянуть его при этом за ручки с противоположной стороны.

Всю площадь верхней грани занимает крышка. Большая часть ее площади с ровной плоскости, которую в поездке или на природе можно использовать как импровизированный столик, есть и два небольших углубления под стаканы или баночки.

Открывается крышка на 90 градусов и конструкция петель дает возможность зафиксировать в открытом положении. Удобно при загрузке или выгрузке продуктов.

Общий полезный объем 50 литров. Рабочая камера у HARPER CRF-50 выполнена из морозоустойчивого пластика.

Внутри две камеры: морозильная – 39 литров и холодильная – 11 литров. Они разграничены перегородкой. Основная морозильная камера с подсветкой, активируемой при открытии крышки.

Ближе к фронтальной стороне на корпусе выведены четыре прорезиненные кнопки, отвечающие за управление режимом работы и точным выбором температуры. Контролировать температуру наглядно с помощью цифрового дисплея.

Тесты

В нижней части корпуса есть участок с вентиляционной решеткой, важно не перекрывать его при выборе места для размещения холодильника.Перед включением HARPER CRF-50 дали постоять ему несколько часов в помещении для выравнивания температуры. Прошлись влажной тканью по поверхностям камеры и после этого сухой тканью. Для установки выбираем ровную плоскость, это может быть как помещение, так и багажник автомобиля. В последнем сценарии оптимально будет предварительно убедиться в том, что он поместится в нем. По опыту, серьезных проблем в моделях с распространённым типом кузовов с этим возникнуть не должно.

Гнездо питания находится на боковой грани. Комплектный набор позволит эксплуатировать и рядом с розеткой, и при наличии прикуривателя. После подачи питания, выбираем нужную температуру и сразу стартует охлаждение. Минимально заявленная температура для него заявлена на уровне -18 градусов. При этом если не требуется замораживание можно использовать обе камеры для простого охлаждения. Также в малом отделении температура выше, оно предназначено для продуктов, которым не требуется заморозка.

Высота морозильной камеры позволяет размещать полуторалитровые бутылки вертикально, а в холодильной баночек. Загрузка и выгрузка удобна. Объем достаточен для размещения набора продуктов достаточных на несколько дней для небольшой семьи.

Мы проводили тестирование с помощью датчика температуры с внешним датчиком. Он размещался в морозильной камере. Выставил минимально доступную температуру. От 28 градусов в помещении до 0 градусов охладился всего за полчаса. Спустя 2 часа температура достигла – 22 градуса.

Максимальный уровень мощности при работе, замеренный с помощью прибора, на уровне 43 Вт.

Далее отключили питание и проверили как удерживается холод внутри камеры. Тесты проводились без размещения продуктов внутри камеры. В течение часа температура поднималась до 0 градусов и до +20 градусов ушло 3.5 часа.

Увеличить время сохранения холода можно используя самостоятельно приобретаемые аккумуляторы холода. Полученные же результаты подтвердили заявленные производителем характеристики.

Итоги

HARPER CRF-50 – компрессорный автомобильный холодильник, который будет в путешествиях, во время отдыха на природе, на моторной лодке во время рыбалки там где есть бортовая сеть 12В или на даче где есть переменный ток 220В. Хорошая вместимость рабочей камеры с двумя отсеками, эффективное сохранение продуктов, удобное и наглядное управление, ручки и колесики для перемещения.