10 бытовых приборов для маленькой кухни

BBK 23MWG-923M/BX

Xiaomi Smart Kettle Bluetooth

Без микроволновки на современной кухне не обойтись, в этом даже никто не сомневается, а уж на компактной кухне - тем более. Дело в том, что при недостатке свободного пространства, микроволновка может вполне спокойно заменить другие кухонные приборы. К примеру, в микроволновке можно разогревать еду вместо сковородки или кастрюли на газовой плите, можно доводить воду до кипения и таким образом быстро готовить кофе или заваривать чай.Микроволновая печь BBK 23MWG-923M/BX мне понравилась в первую очередь своей надежностью, невысокой стоимостью и приличными характеристиками. Здесь 900 Вт мощности, чего хватает с запасом для приготовления любых продуктов, 23 литра объем, то есть можно поместить даже небольшую курицу, и есть функция гриль.

Philips HD4731/03

Компания Xiaomi делает неплохие мобильные телефоны, но и бытовая техника этому производителю так же удается неплохо. У данного электрического чайника объем составляет 1,5 литра, мощность 1800 Вт, спираль закрытая, корпус выполнен из стали и пластика, плюс сам корпус не нагревается. То есть, если вы вдруг коснетесь чайника с кипятком, то ничего не произойдет и ожога не останется, это крутая функция.Помимо этого, данный чайник устанавливается на подставку в любом положении, а при помощи специального приложения вы сможете управлять чайником со смартфона. Благодаря компактным размерам и стильному корпусу, этот гаджет будет просто шикарно смотреться на вашей кухне. Да и его с головой хватит на семью из трех-четырех человек, не стоит думать, что полтора литра это мало.

REDMOND RK-M172

Честно говоря, не представляю кухню без мультиварки - хоть большую, хоть маленькую. Модель вроде Philips HD4731/03 может существенно сэкономить вам время на приготовление вкусной и полезной пищи, плюс стоит такая штука совершенно недорого. Вы просто берете книгу с рецептами, бросаете все ингредиенты для борща, например, в чашу, ставите ее вовнутрь, включаете таймер и все, скоро будет пища богов.Отдельной фишкой данного продукта является функция мультиповара и объем чаши в 5 литров. Это позволяет приготовить еды на большую семью или компанию друзей и не возиться несколько раз с заправкой для одного и того же блюда. Да и для кухни холостяка это просто незаменимая вещь, особенно таймер отложенной готовки.

Gorenje K17E

Как я уже сказал - электрочайник является важнейшей частью любой кухни и если у вас каждое утро просыпается жажда к кофе, а зимними вечерами вы кутаетесь в плед и пьете чай с лимоном, то без такого вот чайника вам не обойтись. Благодаря размерам REDMOND RK-M172 и его стильному корпусу, вы получите вполне привлекательный гаджет для повседневного использования.Стоит отметить, что производитель уже давно доказал, что делает свою продукцию максимально качественно и надежно, что для меня, как ценителя качества и долголетия, это очень важно. Да и вообще функций у этого чайника достаточно, дабы покорить сердце фаната горячительных напитков с тонким ароматом. Цена, кстати, весьма и весьма привлекательная.

Braun MQ 5035 WH Sauce

Если мы уж заговорили о чайниках, то не отметить Gorenje K17E просто невозможно - это один из самых технологичных, доступных и качественных вариантов на всем рынке, без сомнений. Чайник порадует вас закрытой спиралью, достаточно большой мощностью в 2200 Вт, у него стальной корпус с весом 1,3 килограмма и установка на подставку в любом положении. Для небольшой кухни это шикарный вариант - подойдет для всех ваших задач.Мне очень понравился дизайн продукта - индикация включения, стильные материалы исполнения, логотип компании и так далее. Видно, что чайник не просто хорош собой в плане характеристик, но еще и неплохо себя покажет в плане внешнего вида на вашей кухне. Для многих это тоже важный параметр, ведь пользоваться чайником вы будете каждый день, практически.

Gorenje MMO20DEII

У нас на сайте уже есть подборка по лучшим погромным блендерам на рынке, так что если вам интересно почитать более подробно о других моделях - советую воспользоваться данной статьей. Данная же модель, Braun MQ 5035 WH Sauce, является идеальным вариантом для тех, кто часто делает коктейли, измельчает мясо для вкусных котлет и всего в таком духе.Благодаря своим компактным размерам, блендер можно держать на кухне и не ощущать дискомфорта - при необходимости вы достанете его из шкафа, сделаете нужные действия, потом вновь складываете в ящик и забываете до следующего приготовления. В этом плане погружной блендер намного интереснее стационарного варианта. Да и в плане стоимости он тоже вполне неплохо себя показывает.

Polaris PHB 1055A

Данная микроволновая печь немного меньше предыдущего варианта в этой же подборке, но в плане возможностей она ничем не уступает. Собственно, благодаря меньшему объему в 20 литров, габариты микроволновки Gorenje MMO20DEII немного меньше и если на вашей кухне не так много места, то этот вариант будет наиболее оптимальным.Стоит понимать, что микроволновка на 15-17 литров будет слишком мелкой для разогревания некоторых блюд - пицца просто не поместится, курица и так далее. Лучше купить на пару-тройку литров больше и заплатить немного больше денег, но получить устройство, которое будет радовать вас своими возможностями каждый день. Да и внешний вид девайса порадовал, такую штуку себе на кухню не стыдно поставить.

REDMOND RMC-M90

Блендер Polaris PHB 1055A меня заинтересовал в первую очередь брендом - это именно тот сегмент техники, где логотип действительно что-то значит. Производитель показал себя с наилучшей стороны в плане качества сборки, так что вы можете быть спокойны и данная модель прослужит вам долго, уверенно и надежно. Да и вариантов использования такой компактной модели предостаточно, нужно лишь выбирать и пользоваться.Из особенностей гаджета стоит отметить плавную регулировку скорости - для некоторых задач в приготовлении коктейлей это будет реально большое преимущество. В остальном - это классическая модель в пластиковом корпусе с приличным набором возможностей и качественной сборкой. И, повторюсь, производитель вас должен порадовать.

Polaris PST 0104

Отличительной чертой данной мультиварки является поддержание тепла и отложенный старт приготовления. Это очень крутая фишка - вы уезжаете на работу и знаете, что вернетесь домой к восьми часам вечера. Загружаете все продукты в мультиварку, ставите время и по прибытию домой у вас будет горячее блюдо, которое можно брать и есть, не дожидаясь приготовления.Так же классной фишкой является поддержание тепла. Если вы поставили еду на приготовление, но приехали не ровно в восемь, а в восемь сорок, то поддержание тепла позволит вам получить горячее блюдо, а не остывший борщ, что тоже очень приятно. При таких характеристиках ценник выглядит вполне адекватным, я бы даже больше отдал за такие возможности в приготовлении.

Под конец статьи я решил рассказать о самом важном элементе на моей кухне - сэндвичнице от известной компании Polaris. Это новинка, которая только вышла в продажу и уже завоевала мое сердце - продукт позволяет делать массу вкусного, в частности - сэндвичи, при том, что много времени этому уделять не нужно. Вы просто складываете ингредиенты, накрываете крышку и через какое-то время у вас уже вкуснейшие сэндвичи с ветчиной и сыром.Стоит отметить, что такая штука стоит совершенно смешных денег, плюс занимает минимум места на кухне. Благодаря своим возможностям, устройство окупает свою стоимость буквально после первого приготовления вкуснейших сэндвичей или другой выпечки, после чего магазинные варианты будут казаться вам скучными и неинтересными.