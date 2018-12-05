10 декабря в Огайо запустят автономный транспорт

Smart Columbus и DriveOhio объявили о том, что 10 декабря в Огайо начнется первый автономный автомобиль Smart Smart .

Транспортные средства Three May Mobility будут охватывать 1,5-мильную петлю вокруг Scioto между 6 часами утра и 10 часами вечера. Поезди будут бесплатными. Автомобиль будет ездить не спеша, 40км/ч, и может уместить в себя до четырех пассажиров. Это рекламный инструмент для беспилотных технологий, способных поддерживать интерес среди любопытных местных жителей. Компания медленно расширяет свои первые тестовые маршруты, развернув в июне в Детройте свой первый маршрут.