Ford выпустил чат-бота для автомобилистов

Компания Ford начинает внедрение нового помощника на базе искусственного интеллекта, который способен отвечать на вопросы об автомобиле Ford или Lincoln. Например, с его помощью можно узнать, сколько топлива потребуется для следующего путешествия или сможет ли пикап отбуксировать недавно приобретённую лодку. На первом этапе помощник появится в мобильных приложениях Ford и Lincoln в формате чат-бота. Он сможет рассказывать о возможностях автомобиля и предстоящем техническом обслуживании. Поскольку приложение связано с конкретной машиной владельца, ИИ получает доступ к различным данным о её комплектации и состоянии, включая уровень топлива, объём грузового пространства и максимальную буксировочную способность.

Ford также планирует в 2027 году запустить голосового помощника, который будет работать непосредственно в автомобилях. Пока же владельцам придётся пользоваться версией, встроенной в мобильное приложение. Анонс появился на фоне стремления автопроизводителей как можно быстрее внедрять ИИ-функции и не отставать в технологической гонке. Rivian недавно представила собственного голосового помощника, а аналогичное решение запустила Mercedes-Benz. Другие компании предпочитают сотрудничать с уже известными поставщиками технологий. Например, BMW использует Alexa от Amazon, а General Motors — Gemini от Google. Это даёт пользователям как минимум доступ к голосовому управлению, что очень удобно во время езды.
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