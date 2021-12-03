10 трендов современной бытовой техники

Сегодня технологии развиваются очень активно, затрагивая все сферы нашей жизни. Инновации не обошли стороной и сферу бытовой техники. Современные бытовые технологии напрямую влияют на удобство нашей повседневной жизни и от того, какими функциями оснащена бытовая техника, зависит как пройдет весь последующий день.Современная техника имеет множество достоинств и преимуществ, однако, можно выделить 10 основных трендов, которые становятся приоритетными среди потребителей.

1. Мультифункциональность

2. Быстрота

На сегодняшний день невозможно представить себе инновацию, выполняющую всего одну основную функцию. Прежде всего, современная бытовая техника должна обладать различным спектром функций.Современный мир живет в активном ритме и бытовая техника должна непосредственно соответствовать ему. Так, электрическийоснащен системой быстрого кипячения, что позволяет вскипятить одну чашку всего за 55 секунд. Идеальное решение для быстрого приготовления завтрака, особенно для тех людей, что всегда спешат и не могут позволить себе тратить слишком много времени на важные мелочи.

3. Стильный внешний вид

4. Акценты в интерьере

Сегодня тренды уже не диктуют жесткие рамки, которым нужно соответствовать. Каждый выбирает для себя, что является модным, а что нет. И это касается не только внешнего вида. Более того, цикличность стилей позволяет нам все чаще опираться на образы из прошлых эпох, которые дают интерьеру атмосферную изюминку.Продолжая тему стиля, важно отметить, что акценты играют отнюдь немаловажную роль. Одно яркое “пятно” способно сделать любое помещение стильным и запоминающимся. Даже в помещении, Например,из коллекциипридадут изящность и уют как в минималистичном, так и в классическом интерьере. Классический белый и кремовый цвет будут гармонично смотреться в любом интерьере, а красный или черный станут ярким акцентом любой кухни.

5. Экологичность

6. Экономия

Тема сохранения природы сегодня является первостепенной для человечества. Внедряя новые технологии, люди заботятся о сохранении ресурсов планеты и стараются уменьшить вред от своей деятельности. Применение инновационных решений в производстве помогает снизить негативную нагрузку на окружающую среду.Один из самых простых способов вести более экологичный образ жизни — делать выбор в пользу бытовой техники, которая умеренно расходует электроэнергию.Грамотный подход помогает не только наносить минимум вреда окружающей среде, но еще и сэкономить приличную сумму на счетах за электроэнергию.

7. Компактность

8. Индивидуальность

Можно ли обустроить квартиру бытовой техникой, которая займет мало места, но, вместе с тем, будет так же функциональна, как и обычная? Разумеется, можно! Заставленность пространства уже давно не является трендом, прежде всего потому что появляется много визуальных шумов. Пространство кажется захламленным и скомканным. Поэтому при выборе бытовой техники важно отталкиваться от габаритов как пространства, так и продукта.Возможность отрегулировать технику под себя и задать индивидуальные параметры - вот, что действительно пользуется успехом у потребителей. Разнообразные регуляторы помогают задать настройки, помогают индивидуально подстроиться под любую ситуацию.Например, в передней части чайникав коллекциирасположен стильный, аналоговый термометр. Он позволяет выбирать оптимальный уровень нагрева воды для приготовления самых разных напитков – чёрного, красного, белого и зелёного чая, а также натурального или растворимого кофе. Также включает в себя отдельные рисочки и зоны быстрого кипячения на 1, 2 или 3 чашки.

9. Тишина

10. Универсальность

Мы живем в шумном мире, где нас обычно окружают множество звуков. Нам очень редко выдается возможность находиться в тишине. Более того, постоянные раздражающие звуки плохо сказываются на нервную систему и деятельность мыслительных процессов. Поэтому всё чаще потребители стараются отдавать предпочтение моделям, которые не создают лишних звуковых шумов.Современному человеку сложно представить жизнь без многочисленных гаджетов, бытовых приборов. Ещё лучше, когда один прибор совмещает в себе множество разных функций, как это делаетв коллекции. Обжаривая хлеб, он автоматически центрирует ломтики, также предусмотрены функции разогрева и размораживания готовых тостов. Функция «Lift and Look» позволяет поднять дольки и проверить их готовность, не прерывая при этом процесс приготовления. Тостер оснащен функцией регулировки степеней поджаривания тостов. Так же имеет экстра широкие слоты, которые не ограничивают в выборе ломтиков. Более того, благодаря удобной подставке, есть возможность разогревать булочки и размораживать.