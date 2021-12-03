10 трендов современной бытовой техники

Сегодня технологии развиваются очень активно, затрагивая все сферы нашей жизни. Инновации не обошли стороной и сферу бытовой техники. Современные бытовые технологии напрямую влияют на удобство нашей повседневной жизни и от того, какими функциями оснащена бытовая техника, зависит как пройдет весь последующий день.
Современная техника имеет множество достоинств и преимуществ, однако, можно выделить 10 основных трендов, которые становятся приоритетными среди потребителей.
1. Мультифункциональность
На сегодняшний день невозможно представить себе инновацию, выполняющую всего одну основную функцию. Прежде всего, современная бытовая техника должна обладать различным спектром функций.
2. Быстрота
Современный мир живет в активном ритме и бытовая техника должна непосредственно соответствовать ему. Так, электрический чайник Russell Hobbs Retro
оснащен системой быстрого кипячения, что позволяет вскипятить одну чашку всего за 55 секунд. Идеальное решение для быстрого приготовления завтрака, особенно для тех людей, что всегда спешат и не могут позволить себе тратить слишком много времени на важные мелочи.
3. Стильный внешний вид
Сегодня тренды уже не диктуют жесткие рамки, которым нужно соответствовать. Каждый выбирает для себя, что является модным, а что нет. И это касается не только внешнего вида. Более того, цикличность стилей позволяет нам все чаще опираться на образы из прошлых эпох, которые дают интерьеру атмосферную изюминку.
4. Акценты в интерьере
Продолжая тему стиля, важно отметить, что акценты играют отнюдь немаловажную роль. Одно яркое “пятно” способно сделать любое помещение стильным и запоминающимся. Даже в помещении, Например, тостеры Russell Hobbs
из коллекции Retro
придадут изящность и уют как в минималистичном, так и в классическом интерьере. Классический белый и кремовый цвет будут гармонично смотреться в любом интерьере, а красный или черный станут ярким акцентом любой кухни.
5. Экологичность
Тема сохранения природы сегодня является первостепенной для человечества. Внедряя новые технологии, люди заботятся о сохранении ресурсов планеты и стараются уменьшить вред от своей деятельности. Применение инновационных решений в производстве помогает снизить негативную нагрузку на окружающую среду.Один из самых простых способов вести более экологичный образ жизни — делать выбор в пользу бытовой техники, которая умеренно расходует электроэнергию.
6. Экономия
Грамотный подход помогает не только наносить минимум вреда окружающей среде, но еще и сэкономить приличную сумму на счетах за электроэнергию.
7. Компактность
Можно ли обустроить квартиру бытовой техникой, которая займет мало места, но, вместе с тем, будет так же функциональна, как и обычная? Разумеется, можно!
Заставленность пространства уже давно не является трендом, прежде всего потому что появляется много визуальных шумов. Пространство кажется захламленным и скомканным. Поэтому при выборе бытовой техники важно отталкиваться от габаритов как пространства, так и продукта.
8. Индивидуальность
Возможность отрегулировать технику под себя и задать индивидуальные параметры - вот, что действительно пользуется успехом у потребителей. Разнообразные регуляторы помогают задать настройки, помогают индивидуально подстроиться под любую ситуацию.
Например, в передней части чайника Russell Hobbs
в коллекции Retro
расположен стильный, аналоговый термометр. Он позволяет выбирать оптимальный уровень нагрева воды для приготовления самых разных напитков – чёрного, красного, белого и зелёного чая, а также натурального или растворимого кофе. Также включает в себя отдельные рисочки и зоны быстрого кипячения на 1, 2 или 3 чашки.
9. Тишина
Мы живем в шумном мире, где нас обычно окружают множество звуков. Нам очень редко выдается возможность находиться в тишине. Более того, постоянные раздражающие звуки плохо сказываются на нервную систему и деятельность мыслительных процессов. Поэтому всё чаще потребители стараются отдавать предпочтение моделям, которые не создают лишних звуковых шумов.
10. Универсальность
Современному человеку сложно представить жизнь без многочисленных гаджетов, бытовых приборов. Ещё лучше, когда один прибор совмещает в себе множество разных функций, как это делает тостер Russell Hobbs
в коллекции Retro
. Обжаривая хлеб, он автоматически центрирует ломтики, также предусмотрены функции разогрева и размораживания готовых тостов. Функция «Lift and Look» позволяет поднять дольки и проверить их готовность, не прерывая при этом процесс приготовления. Тостер оснащен функцией регулировки степеней поджаривания тостов. Так же имеет экстра широкие слоты, которые не ограничивают в выборе ломтиков. Более того, благодаря удобной подставке, есть возможность разогревать булочки и размораживать.