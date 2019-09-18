16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X впервые показали на фото

Недавно в сети появилась информация о том, что 16-ядерный CPU Ryzen 9 3950X станет доступен для покупки уже 30 сентября. Сегодня в сети появились первые живые фотографии ожидаемой новинки и её упаковки. Если кто забыл, то перед нами флагманский CPU новой настольной линейки от AMD, который функционирует на частотах 3,5-4,7 ГГц и оценен в 750 долларов. При этом формально уже продающийся 12-ядерный Ryzen 9 3900X до сих пор является дефицитной моделью, а потому его продают намного дороже рекомендованных 500 долларов. Скорее всего, нечто подобное нас ждет и в случае с Ryzen 9 3950X. Судя по снимкам, процессор получит такую же упаковку, как и более доступные модели линейки.