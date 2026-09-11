Snapdragon 8 Elite Gen 6 будет работать с ИИ-агентами

Компания Qualcomm представит процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro на ежегодном мероприятии Snapdragon Summit, которое состоится 22 сентября. И накануне презентации компания рассказала об улучшениях, которые получил нейронный движок Hexagon NPU в одном из новых процессоров. Новый NPU разработан с учётом задач агентного искусственного интеллекта. В его состав вошёл Element Accelerator, оптимизированный для работы с трансформерами, а объём общей памяти увеличился на 50%. По словам Qualcomm, это позволяет хранить часто используемые данные моделей ближе к NPU, благодаря чему ИИ-агенты могут быстрее работать с длинным контекстом, большим количеством инструментов и несколькими задачами одновременно. В результате снижается зависимость от пропускной способности памяти и повышается скорость работы агентного ИИ.

Element Accelerator специально создан для трансформерных нагрузок, лежащих в основе современных генеративных ИИ-моделей и агентных систем. Вместе со скалярными, векторными и матричными расширениями он ускоряет наиболее важные операции при работе с крупными моделями. Это позволяет агентам быстрее отвечать на запросы и эффективнее выполнять рассуждения, обеспечивая более сложные возможности без существенного увеличения энергопотребления смартфона. Qualcomm также заявляет, что новый NPU обеспечивает на 50% более высокую скорость предварительной обработки данных для моделей INT4.