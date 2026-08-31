AMD готовит к релизу процессоры на архитектуре Zen 6

Будущие десктопные процессоры компании AMD на архитектуре Zen 6 приближаются к релизу — компания начала добавлять поддержку новых чипов в ядро Linux 7.3. Как сообщает Phoronix, AMD обновила модуль Host System Management Port, добавив протокол версии 7, который используется процессорами Zen 6 Family 1Ah Model 80H. Кроме того, для этих чипов появились новые возможности драйвера AMD PMF. Вероятно, речь идёт о десктопных процессорах Zen 6 под кодовым названием Olympic Ridge. С переходом на Zen 6 компания AMD, как ожидается, увеличит количество ядер в одном CCD до 12. Для сравнения, CCD предыдущего поколения мог содержать максимум 8 ядер. В конфигурациях с двумя CCD количество ядер будет начинаться с 12 и далее составит 16 и 20 ядер, а флагманская модель получит 24 ядра.

Увеличить плотность размещения ядер на одном CCD компания AMD сможет благодаря переходу на более современный техпроцесс TSMC N2 с нормами 2 нм, который обеспечивает более высокую плотность транзисторов по сравнению с технологиями предыдущих поколений. Предстоящие десктопные процессоры Ryzen 10000 под кодовым названием Olympic Ridge также сохранят совместимость с платформой Socket AM5. Эта платформа была представлена в 2022 году вместе с процессорами Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4. При этом информации о том, как изменится цена данных процессоров по сравнению с текущим поколением, пока что нет, но производитель явно работает над грядущим релизом, и это выглядит весьма интересно.