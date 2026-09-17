Apple выпустит M8 Ultra для работы с ИИ

Компания Apple, по сообщениям инсайдеров, рассматривает возвращение на серверный рынок, где компания когда-то была представлена стоечными системами Xserve. Производитель на данный момент разрабатывает ориентированные на искусственный интеллект чипы серии M, которые могут использовать несколько технологий и компонентов NVIDIA, включая набор технологий NVLink Fusion. В частности, рассматривается возможность объединять 2 или 4 чипа Apple M8 Ultra с помощью NVIDIA NVLink для связи между сокетами, тогда как NVIDIA NVLink-C2C будет отвечать за соединение отдельных кристаллов. Выход такого продукта на данный момент запланирован на 2029 год. Если планы не изменятся, он станет первым выходом Apple на серверный рынок после запуска Xserve в 2002 году и прекращения его производства в 2011 году.

Почти два десятилетия спустя серверные решения Apple могут вернуться на фоне популярности Mac mini и Mac Studio среди разработчиков систем искусственного интеллекта. В частности, продажи всей линейки Mac достигли рекордных 10,4 миллиардов долларов за последний квартал, чему способствовал высокий спрос со стороны ИИ-сообщества. Компании уже создают собственные серверные стойки, устанавливая в них несколько Mac Studio для локального запуска моделей искусственного интеллекта. Теперь же компания просто создаст готовое решение для корпоративного рынка, которое может оказаться заметно мощнее и энергоэффективнее того, что предлагают конкуренты.