Intel планирует повысить цены на свои процессоры

Процессоры компании Intel для ПК могут заметно подорожать уже в ближайшие недели. По данным Digitimes, компания готовит повышение цен примерно на 10%, продолжая серию аналогичных подорожаний, которые произошли ранее в этом году. Как утверждает источник, такой шаг связан с изменением стратегии Intel — компания хочет повысить прибыльность своего бизнеса процессоров для ПК, а не удерживать низкие цены ради дальнейшего увеличения рыночной доли. Digitimes также сообщает, что Intel может сократить ещё 5–10% сотрудников, хотя одновременно компания способна открыть новые вакансии и нанять часть специалистов в других регионах, где стоимость труда ниже. Кроме того, Intel якобы готовится вскоре перевести линейку Small Core в статус EOL, то есть прекратить её выпуск. В первую очередь это затронет промышленные компьютеры и устройства для интернета вещей, а не потребительские ПК.

Если информация подтвердится, повышение цен Intel произойдёт всего через месяц после того, как Qualcomm подняла стоимость своих процессоров 1 сентября. Ещё в июле Intel отчиталась о «самом сильном росте выручки более чем за 15 лет», причём основными драйверами стали подразделения, связанные с дата-центрами и искусственным интеллектом. То есть рынок десктопных ПК не является приоритетным. При этом информацию в самой компании никто подтверждать не стал, так что на деле подорожания может не быть или оно наоборот будет ещё более высоким, чем ожидают аналитики. Стоит подождать апдейта.
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