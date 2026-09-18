Mac Studio на M5 Ultra засветился в бенчмарке

Компания Apple официально представила M5 Ultra в конце августа 2026 года вместе с новым десктопным компьютером Mac Studio. Тогда компания из Купертино заявила о значительном приросте производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом и использованием графического процессора. Новая утечка результатов Geekbench, похоже, подтверждает заявления Apple в части производительности GPU — в среднем новый графический процессор M5 Ultra оказался примерно на 41% быстрее предшественника. В тесте Geekbench 7 GPU графический процессор Apple M5 Ultra набрал 360019 баллов, тогда как M3 Ultra показал 255009 баллов в том же тесте. При сравнении с NVIDIA GeForce RTX 5080 графическая часть Apple Silicon также демонстрирует высокие результаты.

Например, в задачах для профессиональной работы с графикой, физических симуляциях и обработке фотографий M5 Ultra сопоставим с RTX 5080, а в отдельных тестах опережает игровую видеокарту NVIDIA на 22%. При этом в некоторых других сценариях RTX 5080 оказывается быстрее на 100%. Также стоит отметить, что Mac Studio на базе M5 Ultra уже доступен для предварительного заказа. Стоимость начинается с 6799 долларов за конфигурацию с 36-ядерным процессором и 80-ядерным графическим процессором — именно такая версия использовалась в приведённом тестировании. Это, безусловно, очень дорогой компьютер, но и разрабатывали его для тех пользователей, которым нужна эта высокая производительность в работе.