Qualcomm будет выпускать чипы для ИИ-дата-центов

На фоне падения мировых продаж смартфонов примерно на 20% по сравнению с 2025 годом компания Qualcomm намерена укрепить свои позиции на рынке центров обработки данных. Во время конференции, посвящённой финансовым результатам за IV квартал 2026 года, компания рассказала о планах активно развивать направление ИИ-инфраструктуры — в частности, речь идёт о сотрудничестве с Amazon, о котором Qualcomm объявила ранее в этом году. Компания рассчитывает, что бизнес по поставке решений для центров обработки данных будет быстро расти. По прогнозам Qualcomm, в I квартале 2027 года это направление принесёт около 650 миллионов долларов выручки. К концу 2027 года показатель должен достичь 5 миллиардов долларов, а к 2029 году — 15 миллиардов долларов.

Для сравнения, общая выручка Qualcomm за 2026 финансовый год составила 10,4 миллиарда долларов. Таким образом, центры обработки данных могут стать одним из ключевых источников дохода компании — и во время конференции руководство подтвердило, что в перспективе на это направление будет приходиться около 30% всего бизнеса Qualcomm. Впрочем, планы компании не настолько амбициозны, как у AMD. Последняя ожидает, что в будущем более 80% её выручки будет поступать от направления центров обработки данных. Тем не менее, прогнозы обеих компаний указывают на высокий спрос на оборудование для ИИ-инфраструктуры и значительные возможности для производителей, стремящихся занять свою долю этого прибыльного рынка.
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