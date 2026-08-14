Игра Scratch the Ticket стала доступна Steam

Издательство Spaghetti Cat и независимый разработчик Владислав Шиленок назвали точное время выхода своей новой игры Scratch the Ticket. Игра в жанре инкрементальной стратегии появится в Steam для ПК 13 августа ровно в 20:00. Геймплей Scratch the Ticket построен на механике, сочетающей в себе элементы риска и принятия решений. Пользователям предстоит взаимодействовать с виртуальными лотерейными билетами, открывая их ячейки, увеличивая потенциальный выигрыш и постоянно решая, стоит ли продолжать рисковать или лучше зафиксировать текущий результат.

Каждый билет состоит из пяти ячеек. За ними скрываются четыре выигрышных множителя и одна "бомба", которая приведет к проигрышу. Каждое удачное вскрытие ячейки увеличивает накопленный выигрыш. Однако, если игрок откроет ячейку с бомбой, весь прогресс будет обнулен. Для помощи игроку в управлении процессом предусмотрены специальные инструменты. Тем не менее, несмотря на наличие вспомогательных средств, окончательное решение о продолжении игры или остановке всегда остается за самим игроком.