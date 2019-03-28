2020 Ford Explorer будет иметь новую приборную панель

Компания Ford оснастит будущий автомобиль Ford Explorer 2020 новой цифровой приборной панелью.

Автопроизводитель разработал «режим внимательности» для 12,3-дюймового дополнительного дисплея. Это даст им возможность избавиться от всей лишней информации, которая не нужна, оставляя только указатель уровня топлива, спидометр, километраж и время, которое потребуется, чтобы добраться до пункта назначения. Ford говорит, что опция была создана, чтобы помочь снизить уровень стресса водителей за рулем, что, в свою очередь, может помочь предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Даже если это не поможет снизить ДТП, это может помочь предотвратить информационную перегрузку и путаницу в конце тяжелого рабочего дня. Ford Explorer 2020 будет доступен этим летом.