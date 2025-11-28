После Чёрной Пятницы: какие скидки ещё действуют…

Бытовая техника

Основная волна Чёрной Пятницы уже прошла, но на рынке по-прежнему остаются категории товаров, которые можно выгодно успеть забрать со скидками.

Среди актуальных новинок стоит отметить робот-пылесос Dreame Matrix 10 ultra. На фоне аналогов он выделяется продвинутой комплектацией: док-станция сама меняет швабры и переключает салфетки под разные поверхности. Главный плюс устройства — возможность одновременно пылесосить и выполнять влажную уборку, что особенно важно в квартирах, где живут животные.Модель работает сразу с двумя нейлоновыми швабрами, поэтому уверенно справляется и с неровными покрытиями. А для более сложных загрязнений, вроде жирных пятен, предусмотрен режим мойки горячей водой.

Косметика

В категории ухода за домом стоит обратить внимание на модель серии P11 от TCL. Стиральная машина TWRP-1108W12G2 с загрузкой до 8 кг, имеет класс энергопотребления A+++. Она оснащена умным мотором с прямым приводом и целым набором современных технологий.Имеется режим стирки паром, быстрая стирка, режим очистки барабана, отложенный старт и дозагрузка белья. А за сохранность тканей отвечает барабан с ячейками в форме сот - белье во время стирки и отжима практически не контактирует с его отверстиями, что предотвращает износ и деформацию.

Гаджеты

Чёрная Пятница — одно из самых выгодных периодов в году для обновления косметички: именно в эти дни можно приобрести средства со значительными скидками, найти эксклюзивные лимитированные бьюти-боксы и попробовать продукты, которые раньше казались слишком дорогими для спонтанной покупки. В Mixit можно найти хорошие варианты как в уходе, так и в декоративке. Особенно удобны подарочные наборы: они уже красиво оформлены, экономят бюджет и полностью снимают вопрос выбора подарка.

Кулинария

Сборка компьютера своими руками становится всё популярнее: она даёт свободу в выборе комплектующих, позволяет точнее подстроить систему под свои задачи и нередко обходится дешевле готовых решений, особенно в сезон распродаж. При этом ключевой элемент любой конфигурации — блок питания, ведь именно он обеспечивает стабильную подачу энергии, защиту компонентов и безопасную работу ПК при нагрузках. Один из доступных вариантов — Volcore FWB600 от 4FAN. Он немодульный, поэтому устанавливается максимально просто. Сертификат 80 Plus гарантирует КПД не ниже 80%, что делает модель надёжным решением для базовой сборки.

Одежда

Если хотите улучшить кухонный уголок, присмотритесь к кофемашине Vitek VT1517. Это рожковая модель, которая берёт на себя весь процесс приготовления эспрессо и молочных напитков — латте, капучино и т.д. Капучинатор отвечает за правильную текстуру молока, а помпа на 15 бар помогает раскрыть вкус кофе. Ещё плюс — автоматическая система очистки, позволяющая поддерживать прибор в порядке без лишних усилий.

Найти одежду по хорошей скидке в период Чёрной Пятницы чуть сложнее, но вполне реально — особенно если действовать быстро и знать, какие сегменты брендов чаще всего дают качественный дисконт. В сезон распродаж выгоднее всего обновлять базовый гардероб и повседневные вещи: тёплые худи, джоггеры, футболки, лонгсливы и куртки нередко продаются по цене на 30–70% ниже стандартной. Например, в «Твоё» можно подобрать недорогую одежду в молодёжном стиле: от футболок с поп-культурными принтами до коллабораций — включая совместную линейку с Третьяковской галереей.