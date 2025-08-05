Обзор Dreame L40s Pro Ultra. Моющий робот-пылесос с очисткой и сушкой швабры

На днях Dreame Technology выпустила четыре новых модели L40s Pro Ultra, L40s Ultra, L40 Ultra AE и L40 Ultra CE с передовыми технологиями и мощностью всасывания до 19 000 Па. Мы рассмотрим детально сегодня топовый вариант Dreame L40s Pro Ultra с двигателем TurboForce шестого поколения и емким аккумулятором 5200 мАч. Поддерживает влажную уборку с автоматической очисткой швабр, опустошение пылесборника и дает до 100 дней автономности. Из особенностей выделяют двойную щетку HyperStream Detangling DuoBrush, навигацию EasyLeap с преодолением порогов высотой до 4 сантиметров, Dual Flex Arm для уборки в углах и под мебелью.

Обзор Dreame L40s Pro Ultra

Комплектация

комплектация Dreame L40s Pro Ultra

Двойная коробка с внешней из неокрашенного картона и внутренней с полиграфией. Внутри все надежно зафиксировано и дополнительно защищено от повреждений при перевозке.

комплектация Dreame L40s Pro Ultra

Комплект включает базовую станцию, два мешка для сбора мусора, моющее средство объемом 200 мл, инструмент для очистки, два держателя салфеток и сами салфетки, сетевой кабель с евровилкой, документацию.

комплектация Dreame L40s Pro Ultra

Внешний вид

Станция автоматической очистки PowerDock выполнена в виде колонны с площадкой для парковки робота-пылесоса. Основа белого цвета и акцентная золотистая вставка. В интерьере смотрится премиально.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

Верхняя часть – крышка, скрывающая отсеки, в которые устанавливаются контейнеры для чистой (4.5 литра) и грязной воды (4 литра). Для этой модели в виде дополнительного аксессуара доступен модуль, позволяющий подключить станцию к магистральному водопроводу и канализации.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

Применяется система мытья поддона AceClean DryBoard, избавляющая от неприятных запахов и тщательно очищающей две швабры одновременно. Во время сеанса очистки на салфетки через 20 форсунок подается горячая вода с температурой 75 градусов, сами швабры с салфетками вращаются с высокой скоростью. Грязная подается из слива собирается в контейнер.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

Мешок для сбора сухих загрязнений скрывается за крышкой золотистого цвета. Один мешок объемом 3.2 литра предустановлен и еще один запасной идет в комплекте. Этого объема хватит примерно на 3 месяца уборки.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

Есть съемная емкость, в которую заливается чистящее средство. Ингибитор образования накипи изначально предустановлен в станцию самоочистки.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

Перед эксплуатацией необходимо будет установить удлинитель рампы. С двух сторон у него направляющие для лучшего сцепления с колесами.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

С тыльной стороны наклейка с техническими данными и паз, используемый для скручивания и фиксации лишней длины сетевого кабеля. Механический тумблер питания.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

Высота корпуса Dreame L40s Pro Ultra составляет 10,5 сантиметров, диаметр 35 сантиметра. Форма традиционная для такого типа устройств, выполнен из белоснежного пластика.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

Основание из черного, он устойчив к появлению царапин. За перемещение отвечают четыре колеса с грунтозацепами, по два справа и слева.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

Помимо амортизации, они позволяют преодолевать ему пороги высотой до 4 сантиметров.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

Фирменная двойная щетка HyperStream с рядами искусственного ворса и ламелями из силикона, вращающихся в разных направлениях. Не препятствуют прохождению воздуха, извлекают мусор из щелей и нет проблемы с запутыванием волос и ниток.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

Модель поддерживает раздельную уборку влажных и сухих загрязнений. В зависимости от задачи поднимает или опускает боковую кисточку, двойную щетку HyperStream и блоки со швабрами. При этом одна из боковых может выдвигаться в сторону для уборки влажных загрязнений вдоль стен и под мебелью.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

На верхней грани у Dreame L40s Pro Ultra блок с лидаром. Рядом с ним три механические кнопки с индикацией. Он фиксирован, не убирается, как в ряде старших моделей этого производителя.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

По центру бампера установлен модуль, использующий в работе технологии искусственного интеллекта с 3D-структурированием и распознаванием более 180 видов предметов. При этом сохраняется качество работы системы при плохом освещении, за счет встроенных LED-фар.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

С тыльной стороны пара контактов, через которые осуществляется зарядка во время нахождения на станции самоочистки, сопло для подачи чистой воды. Все это не требует внимания со стороны пользователя и проходит автоматически.

внешний вид Dreame L40s Pro Ultra

Сверху крышка с отсеком, в котором находится съемный контейнер с HEPA-фильтром, в котором во время уборки идет сбор сухих загрязнений. Его можно снять и почистить вручную. Доступа к емкости для жидкости нет.

Софт

Несмотря на возможность запустить уборку сразу после покупки и установки, рекомендуется провести первоначальную настройку и добавление в приложение DreameHome, доступное на платформах Android и iOS. Интерфейс полностью локализован под русскоязычных пользователей.

софт Dreame L40s Pro Ultra

Главный экран можно индивидуализировать, поставив в избранное используемые пользователям функции. По умолчанию выводятся данные по заряду батареи, кнопки старта уборки и постановки на паузу, возвращения на станцию.

софт Dreame L40s Pro Ultra

При выполнении уборки, а первая тут называется – первоначальной тщательной, идет построение карты помещения. В дальнейшем эту карту можно редактировать, выставляя зоны, отмечая участки, которые требуют особого внимания.

софт Dreame L40s Pro Ultra

При старте уборки задается ее интенсивность от тихой до максимальной, степень увлажнения швабры, периодичность промывки, тип маршрута. Доступны режимы уборки: сухая, влажная, сухая и влажная, влажная после сухой, настраиваемая.

софт Dreame L40s Pro Ultra

Доступна функция проверки дома в любое время с помощью встроенной в робот-пылесос камеры. Встроенная видеокамера вносит заметный вклад в качество навигации, позволяя определять домашних животных, продукты их жизнедеятельности и 180 различных объектов, размещенных на полу. За счет этого избегает различные неприятные ситуации во время уборки. Умеет проводить поиск домашних животных и дает возможность просматривать потоковое изображение с нее.

софт Dreame L40s Pro Ultra

История и планирование уборки, настройки для ковра, настройки для чистки пола и управление базовой станцией. Каждая из доступных технологий детально индивидуализируется под предпочтения самого владельца.

софт Dreame L40s Pro Ultra

Умный дом Яндекса

Поддерживает интеграцию в разные экосистемы умного дома. В России корректно работало с Марусей, Алисой и Сбер. Рассмотрим на примере Яндекс: для управления нужно провести сопряжение аккаунта, после этого задать имя и комнату, которые в последующем будут использоваться для отправки команд ассистенту.

алиса Dreame L40s Pro Ultra

Сам робот-пылесос можно задействовать в сложных сценариях, задавая время уборки или отложенный старт, связывать с другими типами устройств, добавленных в умный дом.

алиса Dreame L40s Pro Ultra

Тесты

Dreame L40s Pro Ultra оснащен двигателем TurboForce шестого поколения с высокой силой всасывания до 19 000 Па (в два раза выше, чем у большинства представленных моделей). Оптимизированное соотношение пазов и зубцов обеспечивают не только мощность, но и уменьшают низкочастотный шум во время работы. Качественно убирает разные типы поверхностей, не оставляет грязи в ворсе ковров, стыках плиток и паркета. Установленная тут система щеток HyperStream DuoBrush автоматически регулирует скорость вращения щеток в зависимости от типа покрытия, при заезде на ковры автоматически повышается. Из интересного: при обнаружении пролитой жидкости на полу эти щетки автоматически поднимает, чтобы не испачкать.

тесты Dreame L40s Pro Ultra

Как в моделях топового уровня, щетка и боковая швабра выдвигаются, не оставляя пропущенных участков вдоль стен и мебели. Дополнительно технология Roboswing доворачивает корпус, чтобы дотягиваться до самых труднодоступных мест.

тесты Dreame L40s Pro Ultra

Отлично себя показала продвинутая система навигации, которая помимо построения виртуальной карты помещения, распознает более 180 видов бытовых предметов на полу. Это дает индивидуальный подход к уборке в помещениях с домашними животными, детьми и коврами. Также определяет участки с сильным уровнем загрязнения, в них может возвращаться несколько раз.

тесты Dreame L40s Pro Ultra

Влажная уборка тут не для галочки, вращающиеся блоки швабры удаляют въевшиеся в пол загрязнения. При этом в отличие от обычных моделей со статичной салфеткой, при очистке зоны возвращается на станцию для очистки щеток от грязи с помощью горячей воды температурой 75 градусов, после этого они высушиваются теплым воздухом 75 градусов.

тесты Dreame L40s Pro Ultra

После этого по необходимости пополняет емкость с жидкостью и продолжает уборку в следующей зоне, степень увлажнения может регулироваться автоматически или вручную. Пол остается чистым, салфетки сухими и без посторонних запахов.

тесты Dreame L40s Pro Ultra

Аккумулятор в 5200 мАч дает длительное время автономной работы, которого с запасом хватает на многокомнатную квартиру. Поддерживает увеличенную на 30% скорость зарядки.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDreame L40s Pro Ultra – топовый робот-пылесос со станцией самоочистки, промывкой горячей водой и сушкой теплым воздухом швабры, продвинутой системой навигации с определением объектов с помощью RGB-камеры, объездом препятствий и порогов, силой всасывания 19 000 Па, емким аккумулятором, системой с двумя щетками HyperStream, выдвиганием боковой щетки и поднятием, вращающимися швабрами, расходниками в комплекте.
Dreame L40s Pro Ultra получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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