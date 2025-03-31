Доступный робот-пылесос со станцией самоочистки. Обзор Trouver E20 Pro Plus

Робот-пылесос Trouver E20 Pro Plus позволит владельцу автоматизировать и упростить процесс влажной и сухой уборки дома. Эта модель оснащается базовой станцией с функцией очистки пылесборника, а поддерживаемая ей система DualBoost 2.0 обеспечит до 90 дней автономной уборки, автоматически очищая контейнер. Установлена производительная система Vormax с двигателем собственной разработки с мощностью всасывания 5000 Па и её регулировкой в 4 уровнях. V-образная щетка, препятствующая наматыванию ниток и волос, а также контейнер для сбора сухих загрязнений объемом до 330 мл и резервуар для воды объемом 245 мл.

Комплектация

Поставляется в коробке с полиграфией. На ее гранях представлена конструкция пылесоса и напольной станции, приведены данные по техническим характеристикам и поддерживаемым технологиям. Внутри все надежно зафиксировано и защищено целлофаном. Комплект включает станцию, пылесос, щетку-кисточку, салфетку с микрофиброй, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

У робота-пылесоса традиционная форма с минималистичным внешним оформлением. Все максимально практично, поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью.На верхней крышке размещена башенка цилиндрической формы с лидаром. Он составляет виртуальную карту помещения с высокой точностью получаемых данных и использует эту информацию для составления плана маршрута во время уборки.

Рядом с ним две механические кнопки с подсветкой. С помощью них проводится первоначальное сопряжение с фирменным приложением, а в дальнейшем можно вручную запускать и останавливать уборку, возвращать робот-пылесос на зарядную станцию. Блок лидара здесь работает совместно с сенсорами 3DAdapt. Находятся они в бампере и определяют расстояние до препятствий и стен. За время тестирования он не сталкивался с мебелью, горшками на полу и стенами.По краям выпускная вентиляционная решетка. В этой модели используется многоступенчатая система фильтрации, отсеивающая 99,9% частиц. Можно проводить уборку в помещениях с аллергиками и детьми.На тыльной стороне съемный блок с пылесборником. По центру отверстие, используемое для соединения с напольной станцией и через него проводится автоматическая очистка пылесборника во время сеанса зарядки. При этом вручную провести чистку также можно будет. Контейнер у Trouver E20 Pro Plus гибридный, в нем совмещены емкость для воды объемом 245 мл, заливаемой при проведении влажной уборки, а также сбор сухих загрязнений с объемом 330 мл. Такого объема будет с запасом для уборки в многокомнатной квартире.

Установлена помпа с регулируемым интенсивностью подачей воды. При влажной уборке также необходимо установить площадку с салфеткой из микрофибры.За перемещение по полу отвечают два колеса с грунтозацепами. Зафиксированы на амортизаторах, позволяя пылесосу съезжать и заезжать на ковры, преодолевать пороги. По периметру распределены датчики определения высоты, предотвращая падения с лестницы. В центре сопло с вращающимся валиком с рядами ламелей из силикона и искусственного ворса. С одной из сторон ставится щетка с тремя кисточками, на противоположной стороне датчик определения ковров.

Напольная станция выполнена в виде компактной колонны белого цвета с матовым покрытием. На ее верхней грани крышка, скрывающая отсек с мешком для сбора мусора. Объем его у Trouver E20 Pro Plus составляет 4 литра, рассчитан на длительную эксплуатацию без необходимости частой замены.

Софт

Тесты

На передней стороне стыковочный канал, пара металлических зарядных контактов. Подключается к розетке при помощи кабеля с евровилкой.Несмотря на то что робот-пылесос можно сразу после распаковки отправить проводить уборку, рекомендуется провести первоначальную настройку через фирменное приложение, раскрыв весь потенциал и возможности. Приложение объединяет разные устройства производителя в общую экосистему. Добавление проходит просто и быстро, соединяется с домашней Wi-Fi сетью на радиочастоте 2.4 ГГц. При первом подключении было предложено обновить прошивку.Интерфейс приложения интуитивно понятен и полностью локализован для русскоязычных пользователей. В главном окне его изображение, данные по заряду аккумулятора, текущий рабочий статус, кнопки старта и остановки уборки.При перемещении во время уборки составляет виртуальную карту помещения. Карту можно редактировать отмечая отдельные комнаты, зонировать и выбирать участки, которые будут пропущены, без необходимости использования магнитных лент. В дальнейшем можно настроить уборку только одной из комнат.Выбирается интенсивность уборки, объем подаваемой на салфетку жидкости. В настройках задаются громкость и выбирается голосовой пакет для вывода важных уведомлений. Поддерживается автоматическое увеличение мощности для ковра, блокировка от детей, автоматическое возобновление уборки при необходимости подзарядки или очистки контейнера. Есть расписание для автоматизации процесса поддержания чистоты в доме.Помимо этого после добавления Trouver E20 Pro Plus в аккаунт, появляется возможность провести синхронизацию с популярными экосистемами с виртуальными помощниками. Например, связать с «Умным домом Яндекса», управляя через приложение и отправляя Алисе команды голосом. Удобно когда в одной квартире разные устройства и нет необходимости брать в руки телефон для старта уборки.Робот-пылесос эксплуатировался в 3-комнатной квартире с домашними животными и детьми. После распаковки установили на зарядку и провели предварительную настройку в приложении. Запустили сухую уборку, во время которой была составлена виртуальная карта помещения, отметили на ней зоны с детскими игрушками. По умолчанию, он перемещается по комнатам змейкой и в завершении проходит вдоль стен. Невысокий профиль обеспечивает ему хорошую проходимость. Как и у других моделей, остаются только небольшие участки в углах комнаты, в местах стыка плинтуса.

Итоги

Эксплуатировать можно на паркете, ламинате и других типах покрытий. Справляется с коврами с низким и среднем ворсом, повышая мощность всасывания при заезде на них. Не оставляет за собой пыли, волос, ниток и грязи. Все собирается в контейнер, который после завершения уборки очищается автоматически на напольной станции.Для влажной уборки необходимо залить чистую воду в резервуар и установить салфетку из микрофибры. При перемещении по полу на салфетку равномерно подает жидкость. Такая уборка увеличивает интервалы до проведения ручной мойки пола с помощью швабры.Trouver E20 Pro Plus – один из самых доступных робот-пылесосов с напольной станцией самоочистки. Высокое качество исполнения, система навигации с виртуальной картой помещения, длительное время автономной работы, недорогие расходники, приложение на русском языке и интеграция с голосовыми помощниками, высокая мощность всасывания, многоступенчатая система фильтрации.