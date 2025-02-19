Продвинутый робот-пылесос со станцией очистки. Обзор и тесты Roborock Saros 10R

Не так давно на выставке CES 2025 был представлен передовой робот-пылесос Roborock Saros 10R с обновленной станцией самоочистки. В ней применен сразу ряд улучшений среди которых тонкий корпус без выступающей башенки с лидаром, новая технология предотвращения столкновений с препятствиями, новые технологии по проведении самоочистки, двигатель с мощностью всасывания до 19 000 Па, щетка DuoDrive, боковая щетка FlexiArm Riser, двойная вращающаяся швабра с автоматическим отсоединением на базе, шасси с преодолением препятствий высотой до 4 сантиметров. 15 февраля стартовали продажи его официальные продажи в России.

обзор Roborock Saros 10R

Комплектация

Поставляется в габаритной коробке с полиграфией. Комплект включает две швабры с салфетками из микрофибры, сетевой кабель с евровилкой, дополнительные мешки для станции, руководство пользователя, гайд по голосовому управлению, карточка с описанием аксессуаров.

комплектация Roborock Saros 10R

Внешний вид

У робот-пылесоса космический дизайн с отсылкой на лунные и солнечные затмения. На фоне конкурентов и других моделей производителя его выделяет небольшая высота корпуса, не превышающая 7.9 сантиметров.

внешний вид Roborock Saros 10R

Достигнуто это обновленной системой навигации, которая позволила отказаться от блока лидара на крышке. На практике это улучшит маневренность вдоль шкафов, кроватей и диванов. Свободнее проезжать под кроватями.

внешний вид Roborock Saros 10R

Основную работу выполняет навигационная система StarSight 2.0. Здесь используется связка из автоматического распознавания предметов с подсветкой, группа датчиков и дополнительные камеры.

внешний вид Roborock Saros 10R

Уже привычные датчики определения расстояний до препятствий, датчики определения высоты и свеса, датчик ковра, оптический датчик, используемый для объезда кабелей.

внешний вид Roborock Saros 10R

На крышке размещено две кнопки со светодиодной индикацией. Одна отвечает за остановку и запуск уборки, вторая за возврат на зарядную станцию. Остальная часть верхней грани — это крышка с магнитным креплением в трех точках.

внешний вид Roborock Saros 10R

Под ней у Roborock Saros 10R находится съемный пылесборник с фильтром HEPA. Очищать можно как автоматически при возврате так и вручную. Также интервально нужно будет проводить ручную чистку и мойку контейнера.

Емкость для воды скрыта внутри корпуса. Наполняется автоматически через форсунку при парковке на зарядной станции. Прямого доступа к ней нет. Находится стыковочный элемент между двумя контактными элементами.

внешний вид Roborock Saros 10R

На основании кисточка с двумя лепестками завернутыми под углом. Размещена она на плавающем элементе. Одна из швабр также плавающая, за счет этого убирается в углах и вдоль стен.

внешний вид Roborock Saros 10R

Как и в рассмотренной ранее модели Roborock Qrevo Curv здесь установлен двойной валик с небольшим расстоянием между ними. Обе с рядами искусственного ворса и силиконовыми ламелями. В просвет между валиками сбрасываются попадающие нитки и волосы.

внешний вид Roborock Saros 10R

В этой модели используется снятие валиков на зарядной станции. Они снимаются в тех сценариях когда не требуется проведение влажной уборки. Меньше проблем при эксплуатации с ковровыми покрытиями. Робот-пылесос автоматически поднимает подвеску в пределах четырех сантиметров.

внешний вид Roborock Saros 10R

Зарядная станция выполнена в той же стилистике с глянцевой лицевой панелью. Выглядит в интерьере премиально. В основании ее ниша в которую заезжает и паркуется робот-пылесос. Внутри контейнер с нишей для промывки и хранения двух круглых швабр. Для очистки рабочую часть можно будет извлекать.

внешний вид Roborock Saros 10R

Центральная часть снимается, под крышкой находится отсек с мешком. В комплекте идет несколько сменных. В Roborock Saros 10R есть емкость для подмешивания и хранения моющего средства объемом 590 мл. В верхней части два бака для воды объемом четыре литра, один под грязную и второй под чистую воду. Есть картридж для обеззараживания воды.

внешний вид Roborock Saros 10R

Софт

Первоначальная настройка робот-пылесоса проводится через фирменное приложение Roborock. Интерфейс на русском языке, для глобальной версии на текущий момент ограничен доступ к уведомлениям на русском.

софт Roborock Saros 10R

На карте помимо самого помещения и оценки площади с маршрутом уборки, выводятся пометки по расположению станцию, найденным проводам на полу, мебели и другим объектам. Задаются области и пропускаемые участки.

софт Roborock Saros 10R

Через приложение можно смотреть потоковое изображение с камеры с отображением текущего местоположения на карте. Можно отправить голосом команду и вручную менять направление уборки.

софт Roborock Saros 10R

Задать сценарий уборки ковров с автоматическим подъемом или повышением мощности. Задать автоматическое выдвижение швабры и щетки, выбрать автоматическую влажную уборку при обнаружении грязных участков. Отключить снятие салфеток. Тщательная уборка с питомцами.

софт Roborock Saros 10R

Список голосовых команд и изменение выполняемых действий. Можно использовать в том числе для изучения доступных вариантов. Это внутренний помощник, без необходимости интеграции.

софт Roborock Saros 10R

Отдельный набор настроек у Roborock Saros 10R для док-станции и системы обхода препятствий.

софт Roborock Saros 10R

Умный дом Яндекс

RU и Global версии поддерживают интеграцию в различные системы умного дома, включая Яндекс с Алисой. При добавлении аккаунта в синхронизацию, добавленный пылесос будет автоматически отображен. Для него выбирается имя и расположение.

алиса Roborock Saros 10R

С приложения можно запустить уборку с одним из четырех режимов. Просмотреть данные по заряду аккумулятора. Связывать его с другими устройствами в сценариях.

алиса Roborock Saros 10R

Тесты

Робот-пылесос использовался в 3-комнатной квартире. Первым шагом был проведен сеанс зарядки. Эта модель поддерживает быстрый сеанс. За время тестов продемонстрировал хорошие показатели автономной работы. На среднем уровне мощности он работал около 3 часов. Этого времени с большим запасом хватает для большой площади. Также поддерживается проведение зарядки в ходе уборки с продолжением уборки с места остановки.

тесты Roborock Saros 10R

Теперь к системе определения предметов на полу и по маршруту. Работает она отлично, корректно определяет провода, мебель, предметы одежды и экскременты домашних животных. В ночное время качество немного снижается, но остается на приемлемом уровне за счет наличия встроенной подсветки. При движении не ударяется о предметы интерьера, мебель и стены. Может свободно проезжать плинтусы и покрытия высотой до 4 сантиметров.

тесты Roborock Saros 10R

Roborock Saros 10R за счет высокой мощности и особенностей конструкции обеспечивает высокое качество сухой уборки. Не оставляет загрязнений в углах и вдоль стен. Затягивает пыль, волосы животных из щелей. На коврах умеет автоматически поднимать мощность. Подходит вплоть до ковров со средней высотой ворса. После завершения уборки при возвращении на зарядную станцию проводится процесс самоочистки. Вычищает содержимое полностью.

тесты Roborock Saros 10R

При выборе влажной уборки необходимо налить чистую воду в емкость, по желанию моющее средство. Жидкость самостоятельно переносит в скрытую емкость. За счет вращения двух валиков убирает хорошо даже засохшие загрязнения. На коврах автоматически поднимает швабры или обходит зону с ковром, но можно провести влажную очистку ковра. На зарядной станции проводится очистка салфеток горячей водой, а также последующая сушка теплым воздухом.

тесты Roborock Saros 10R

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRoborock Saros 10R – робот-пылесос топового уровня с продвинутой зарядной станцией. Влажная уборка с вращающимися и плавающими швабрами, выдвижная щетка, многоступенчатая система навигации с определением предметов, приложение с богатым набором настроек, подъем корпуса до 4 сантиметров, раздельная турбощетка без проблем с наматыванием волос, емкость для моющего средства при проведении влажной уборки, высокая мощность всасывания, интеграция с голосовыми помощниками, аксессуары в комплекте, официальный сервис в России. Как и в ранее рассмотренной модели, подключение к водопроводу не поддерживается, потребуется приобретение специальной версии зарядной станции, назвать это заметным минусом нельзя.
Roborock Saros 10R получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Продвинутый робот-пылесос со станцией очистки. Обзор и тесты…
Не так давно на выставке CES 2025 был представлен передовой робот-пылесос Roborock Saros 10R с обновленно…
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