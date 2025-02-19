Продвинутый робот-пылесос со станцией очистки. Обзор и тесты Roborock Saros 10R

Достигнуто это обновленной системой навигации, которая позволила отказаться от блока лидара на крышке. На практике это улучшит маневренность вдоль шкафов, кроватей и диванов. Свободнее проезжать под кроватями.
Основную работу выполняет навигационная система StarSight 2.0. Здесь используется связка из автоматического распознавания предметов с подсветкой, группа датчиков и дополнительные камеры.
Уже привычные датчики определения расстояний до препятствий, датчики определения высоты и свеса, датчик ковра, оптический датчик, используемый для объезда кабелей.
На крышке размещено две кнопки со светодиодной индикацией. Одна отвечает за остановку и запуск уборки, вторая за возврат на зарядную станцию. Остальная часть верхней грани — это крышка с магнитным креплением в трех точках.
Под ней у Roborock Saros 10R находится съемный пылесборник с фильтром HEPA. Очищать можно как автоматически при возврате так и вручную. Также интервально нужно будет проводить ручную чистку и мойку контейнера.
На основании кисточка с двумя лепестками завернутыми под углом. Размещена она на плавающем элементе. Одна из швабр также плавающая, за счет этого убирается в углах и вдоль стен.
Как и в рассмотренной ранее модели Roborock Qrevo Curv здесь установлен двойной валик с небольшим расстоянием между ними. Обе с рядами искусственного ворса и силиконовыми ламелями. В просвет между валиками сбрасываются попадающие нитки и волосы.
В этой модели используется снятие валиков на зарядной станции. Они снимаются в тех сценариях когда не требуется проведение влажной уборки. Меньше проблем при эксплуатации с ковровыми покрытиями. Робот-пылесос автоматически поднимает подвеску в пределах четырех сантиметров.
Зарядная станция выполнена в той же стилистике с глянцевой лицевой панелью. Выглядит в интерьере премиально. В основании ее ниша в которую заезжает и паркуется робот-пылесос. Внутри контейнер с нишей для промывки и хранения двух круглых швабр. Для очистки рабочую часть можно будет извлекать.
Центральная часть снимается, под крышкой находится отсек с мешком. В комплекте идет несколько сменных. В Roborock Saros 10R есть емкость для подмешивания и хранения моющего средства объемом 590 мл. В верхней части два бака для воды объемом четыре литра, один под грязную и второй под чистую воду. Есть картридж для обеззараживания воды.
На карте помимо самого помещения и оценки площади с маршрутом уборки, выводятся пометки по расположению станцию, найденным проводам на полу, мебели и другим объектам. Задаются области и пропускаемые участки.
Через приложение можно смотреть потоковое изображение с камеры с отображением текущего местоположения на карте. Можно отправить голосом команду и вручную менять направление уборки.
Задать сценарий уборки ковров с автоматическим подъемом или повышением мощности. Задать автоматическое выдвижение швабры и щетки, выбрать автоматическую влажную уборку при обнаружении грязных участков. Отключить снятие салфеток. Тщательная уборка с питомцами.
Список голосовых команд и изменение выполняемых действий. Можно использовать в том числе для изучения доступных вариантов. Это внутренний помощник, без необходимости интеграции.
Отдельный набор настроек у Roborock Saros 10R для док-станции и системы обхода препятствий.
С приложения можно запустить уборку с одним из четырех режимов. Просмотреть данные по заряду аккумулятора. Связывать его с другими устройствами в сценариях.
Теперь к системе определения предметов на полу и по маршруту. Работает она отлично, корректно определяет провода, мебель, предметы одежды и экскременты домашних животных. В ночное время качество немного снижается, но остается на приемлемом уровне за счет наличия встроенной подсветки. При движении не ударяется о предметы интерьера, мебель и стены. Может свободно проезжать плинтусы и покрытия высотой до 4 сантиметров.
Roborock Saros 10R за счет высокой мощности и особенностей конструкции обеспечивает высокое качество сухой уборки. Не оставляет загрязнений в углах и вдоль стен. Затягивает пыль, волосы животных из щелей. На коврах умеет автоматически поднимать мощность. Подходит вплоть до ковров со средней высотой ворса. После завершения уборки при возвращении на зарядную станцию проводится процесс самоочистки. Вычищает содержимое полностью.
При выборе влажной уборки необходимо налить чистую воду в емкость, по желанию моющее средство. Жидкость самостоятельно переносит в скрытую емкость. За счет вращения двух валиков убирает хорошо даже засохшие загрязнения. На коврах автоматически поднимает швабры или обходит зону с ковром, но можно провести влажную очистку ковра. На зарядной станции проводится очистка салфеток горячей водой, а также последующая сушка теплым воздухом.