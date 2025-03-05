Вертикальный моющий пылесос. Trouver K30 обзор и тесты…

Современная техника позволяет объединить возможности сразу нескольких устройств. При этом изучаемая сегодня новинка Trouver K30, не только дает возможность провести уборку квартиры со сбором загрязнений, но и протереть пол, сделать это комфортно и быстро. Мощный бесщеточный двигатель мощностью 300 Вт с силой всасывания до 18 000 Па, щетка с двойной кромкой, вращающаяся на скорости 500 оборотов в минуту и самоочистка попеременными движениями вперед и назад, легкий корпус, самоходная тяга, увеличенное время автономной работы, автоматическая регулировка всасывания, а также голосовые подсказки.

Комплектация

Устройство производитель упаковал в яркую коробку, на которой приведены данные по характеристикам и поддерживаемым технологиям. Выполнена из плотного картона, внутри все надежно зафиксировано, предотвращая тряску при перевозке.

Внешний вид

Комплект включает зарядную напольную станцию с сетевым кабелем с евровилкой, валик, сменный фильтр, ершик для проведения чистки, ручка, флакон с чистящим средством, руководство пользователя и краткий буклет по сборке.Перед эксплуатацией нужно будет провести простую процедуру сборки. Она очень проста, соединить ручку с корпусом.

У пылесоса современный и стильный внешний вид. Выполнен из высококачественных материалов. У него характерная форма для вертикальных моющих моделей.

В отличие от циклонных здесь центр тяжести находится ниже, за счет этого его проще перемешать по комнате, меньше нагрузки на руки и есть возможность вертикальной парковки, не прислоняя к стене и не используя кронштейны.

Управляется Trouver K30 с помощью панели на ручке. Настройка мощности всасывания, переключение режима, а также остановка и запуск уборки. При работе выводит полезные голосовые подсказки при смене режимов, при необходимости очистки контейнера для загрязненной воды, необходимости зарядки аккумулятора.

Визуально контролировать активный режим можно через дисплей, расположенный на верхней грани. Индикаторы активных режимов, шкала мощности. Есть отдельный индикатор, который отображает степень загрязнения: зеленый – слабое загрязнение, оранжевый – среднее загрязнение, красный – сильное загрязнение.

Продумано удобство обслуживание. Можно снять даже электродвигатель, находится он в верхней части. С внутренней стороны контейнер для сбора загрязнений с прозрачными стенками, отсек для чистой воды. Эта модель позволяет добавлять специальные моющие средства, для повышения качества влажной уборки. В комплекте предусмотрели ершик для проведения чистки после уборки.

Основание ровное, удобно перемещать по полу. Соединение с корпусом позволит поворачивать на 180 градусов, в крайнем положении можно будет добраться до отдаленных участков под кроватью.

На передней стороне прозрачная крышка, расположенная над валиком. Визуально контролировать вращение, степень загрязнения и возможное наматывание волос и ниток. Хотя в этом модели за счет особенностей движения валика с движениями вперед и назад при нахождении на зарядной станции, а также наличия скребка с гребенкой, который их срезает.

С тыльной стороны основания два ролика, отвечающих за устойчивость. Сам пылесос при этом движется за счет вращения валика, поэтому от пользователя не нужно прилагать усилий.

Комплектуется Trouver K30 продвинутой напольной станции. На ней проходит зарядка, хранение пылесоса между сеансами уборка, а также комплектного ершика для очистки, и самое главное нажатием на кнопку запускается сушка валика горячим воздухом при температуре до 60 градусов.

Занимает это 30 минут. Проведение такой сушки предотвратить образование неприятных запахов, поддерживает чистоту, восстанавливает мягкость ворса.

Тесты

Установлен бесщеточный двигатель мощностью 300 Вт с силой всасывания до 18 000 Па. Доступно несколько режимов и уровней мощности. Отдельно отметим интеллектуальный режим, который обнаруживает загрязнения и на основе этих данных регулирует мощность автоматически. Установленный аккумулятор с емкостью 2600 мАч, который дает до 30 минут беспрерывной уборки. Этого времени достаточно для уборки двухэтажного частного дома.

Trouver K30 использовался для ежедневной и капитальной мойки пола. Подходит под разные типы полового покрытия, включая паркет и ламинат, проводит влажную уборку безопасно. Отмывал даже засохшую грязь, не оставляя разводов и следов. Справлялся со следами засохшего соуса на кухне. Вычищал швы в плитке. Не оставляет пропущенных участков при проходе вдоль стен и мебели.

Официального режима для ковров нет, но с небольшим и средним ворсом можно использовать для сбора жидкости с моющим средством и загрязнений.

Итоги

После уборки нужно снять контейнер, крупные загрязнения собираются в отдельной камере, а грязная вода выливается, это сделано для того, чтобы беречь канализацию от засоров. Валик просушивается и чистится на зарядной станции, но его также можно снять и промыть вручную. В комплекте производитель предусмотрел запасной валик и фильтр.Trouver K30 – вертикальный моющий пылесос с высокой эффективностью уборки, длительным временем автономной работы, аккуратным внешним видом и эргономичной конструкцией. К плюсам отнесем сушку валика горячим воздухом, сменными расходниками в комплекте, режим автоматического увеличения мощности, встроенным голосовым помощником, вместительный бак для воды.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".