Забудьте про швабру. Обзор моющего пылесоса Tineco Floor One S5

Мытьё полов, вероятно, для большинства — отдельный вид наказания. Полы сначала пропылесось, моющее средство налей, сделай один проход, второй проход, а по итогу всё равно видны разводы и грязь. Однако прогресс ушёл вперёд и теперь эта проблема решается одним устройством — моющим пылесосом. Рассмотрим одного из таких представителей — Tineco Floor One S5.

Комплектация

Пылесос поставляется в довольно громоздкой упаковке, что стоит учитывать, если будете его покупать без доставки. Картон плотный, от дождя не развалится, а на фронтальной стороне нанесено изображение устройства и его ключевые особенности.Внутри упаковки: подставка/зарядное устройство, щетка для очистки, моющая жидкость, две валика, два сухих фильтра, а также инструкция. Инструкция довольно полезная, так что рекомендуем почитать.

Внешний вид

Дизайн пылесоса, как и у большинства бытовой техники — понятие скромное и чаще всего то, на что не принято обращать внимание. Ну есть и есть, глаза не мозолит — уже хорошо. И Tineco Floor One S5 в этом вопросе не исключение. Внешность устройства сложно назвать заурядной, красивой или некрасивой.

Устройство выполнено из пластика тёмного цвета в вертикальном формате и приезжает в разобранном виде. Собрать его — вообще не проблема, всё интуитивно понятно, так что даже без инструкции можно разобраться. При этом, несмотря на разборную конструкцию, всё держится крепко: ничего не скрипит и не люфтит. Чувствуется запас заложенный прочности. К тому же, так как это моющий пылесос, производителем заявлена защита от воды IPx4.

Конструкция моющего пылесоса тоже крайне простая и что удобна, лишена сенсорного управления — это плюс. Сенсоры нередко лагают, а физические клавиши в этом плане более стабильные и понятные — один раз нажал и он включился.

На самой «ручке» есть четыре кнопки: включение, переключение режима работы, активация самоочистки, включение/выключение голосовых оповещений. При активации самоочистки активизируется очистка щетки пылесоса, что удобно — не нужно вручную убирать остатки грязи или волосы. Так что органы управления здесь довольно понятные, а потому такой пылесос может стать хорошим вариантом для подарка родителям.

Всего у Tineco Floor One S5 предусмотрено три режима работы: автоматический, максимальная мощность и без подачи воды. Во время последнего он работает в режиме обычного пылесоса с номинальной мощностью 220 Вт. А выбор режима сопровождается информацией на крупном не сенсорном дисплее. Спереди снизу установлена пара резервуаров для воды, один для чистой, второй для грязной. У них есть разница в объёмах: чистый на 0,8 литра, а грязный — 0,7 литра.

Что весьма разумно: часть чистой воды всё равно будет оставаться на полу в процессе уборки. Главное грязную воду обязательно сразу сливайте, если забыть это сделать, то вода обязательно начнёт источать неприятные запахи.

Во время, когда пылесос не нужен, он находится на станции для зарядки, которая одновременно выступает и как хранилище для аксессуаров. Станция небольшая и на ней предусмотрены отсеки для хранения дополнительного валика, щётки для чистки и ёмкости со средством для мытья полов. Удобно, что всё в одном месте, а не разбросано по разным частям квартиры или шкафа.

Тестирование

Для начала стоит объяснить, как работает такой пылесос, если вы ранее не сталкивались с такой конструкцией. Как уже указали ранее, есть три режима уборки, в сухом режиме устройство работает как обычный пылесос. Однако при влажной уборкне на поверхность пола подаётся вода с моющим средством, которое вы ранее залили. Эта жидкость распределяется по полу с помощью валика и по итогу загрязнения не просто протирается, а смывается за счёт вращения. Это в свою очередь особенно полезно при очистке засохших или липких пятен.

Как итог, Tineco Floor One S5 справляется с любыми загрязнениями, которые можно оставить на полу: пролитый апельсиновый сок, капли сока от арбуза и дыни, томатная паста, засохшая после приготовления болоньезе, зубная паста — всё убирается без проблем. И так как мытьё происходит абсолютно чистой водой из контейнера, а грязная вода не задерживается на полу и сразу попадает в свой отсек, как итог полы чистые с первого прохода и без разводов. Когда моете обычной шваброй, полы приходится перемывать по несколько раз, пока вода не останется чистой, а это тратит время и силы.

В то же время к качеству удалению всасываемых загрязнений нет нареканий. Для проверки на пол рассыпали гречку и пылесос всё удалил как в автоматическом, так и режиме максимальной мощности. В последнем, кстати, сила всасывания заметно увеличивается, а автономность не сильно падает. А вот для быстрой чистки ковров Tineco Floor One S5 — не самый целевой выбор. Из-за того, что валик с ворсом, он не может весь мусор удалить быстро, но если поводить по ковру подольше, то можно добиться нормального качества уборки ковра.

Уровень шума, по заявления производителя, может достигать 78 дБ — это не супер-громко, но заметно. Если кто-то из домочадцев начнёт уборку в процессе вашей работы, раздражать не будет, к тому же избавление от фонового шум легко решается с помощью наушников с ANC.

И как уже отмечали ранее, за счёт режима самоочистки не нужно чистить валик вручную, что удобно. А вот что не показалось удобным — голосовые оповещения на английском языке по умолчанию. Несмотря на наличие русского языка в портфеле локализации, чтобы его установить нужно повозиться. Для смены языка нужно дважды нажать на кнопку голосовых оповещений и так до тех пор, пока не дойдёте до русского языка. Сами же уведомления информативные и не бесят: если начать уборку, то пылесос скажет в каком режиме она началась и больше практически не будет докучать.

Время работы

Автономность обеспечивает аккумулятор на 4000 мА•ч и от одного заряда пылесос работает довольно типично — 33 минуты в автоматическом режиме и 24 минуты в режиме максимальной мощности. Заряжается при этом довольно долго — с 0 до 100% примерно за 4.5 часа. Впрочем, такой автономности без проблем хватает для уборки более 50 квадратных метров.

Итоги

Tineco Floor One S5 — определённо классный и сбалансированный пылесос, который отбивает свою цену на «ура». Он понятный, эргономически удобный, легко рулится и хорошо справляется со своими задачами. Это хорошее решение, если у вас большая площадь дома или квартиры, но при при этом мало ковров.