Dreame F10 обзор и тесты доступного робота-пылесоса с влажной уборкой

Изученный нами робот-пылесос Dreame F10 может похвастаться высокой мощностью всасывания 13 000 Па и особой конструкцией воздушного канала Vormax с поддержкой четырех уровней мощности. Используемый в нем аккумулятор с емкостью 5200 мАч обеспечивает до 300 минут автономной работы, достаточно для дома средней площади или уборки многокомнатной квартиры. Используя лидар и технологию Pathfinder робот строит карту помещения с возможностью редактирования. Относится модель к доступному ценовому сегменту.

Комплектация

Поставляется в двойной коробке. Внешняя из неокрашенного картона и внутренняя с полиграфией. Так в дороге сохраниться внешний вид и робот-пылесос дополнительно защищен. Комплект включает боковую щетку, моющий блок с салфеткой из микрофибры, сетевой кабель, руководство пользователя, гид по быстрому запуску и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешнее исполнение строгое. Поверхности черного цвета с матовой текстурой, пыль с него удаляется легко, следами пальцев не загрязняется.

Высота с учетом выступающей башенки с лидаром составляет 10 сантиметров. Ближе к лицевой стороне выведены две механические кнопки со светодиодной индикацией, отвечающие за запуск и остановку уборки.

Большая же часть площади верхней грани является откидной крышкой, скрывающей отсек с предустановленным контейнером для сбора сухих загрязнений. Его емкость составляет 235 мл.

На выпускном канале установлен HEPA-фильтр, задерживающий даже мельчайшую пыль. Извлекать контейнер удобно. Под крышкой также есть ниша в которой хранится щетка для проведения чистки, не потеряется в дальнейшем.

На лицевой стороне бампер с набором датчиков по центру. С обратной выпускная вентиляционная решетка.

Основание у Dreame F10 выполнено из износоустойчивого пластика. Два колеса с протектором, для лучшего сцепления с полом, поворотный ролик и вращающийся валик по центру.

Перед началом эксплуатации необходимо установить комплектную кисточку, легко и без использования инструментов. По трем сторонам распределено четыре датчика определения высоты, предотвращая падение с лестницы. Плавающий резиновая щетка идет с силиконовыми ламелями, расположенными под небольшим углом. Прижимается при помощи пластиковой рамки.

Софт

Отдельная емкость для жидкости находится в блоке для проведения влажной уборки. На его основании прикрепляется на липучках прикрепляется салфетка из микрофибры.Настройка и управления робот-пылесосом проводится в бесплатном приложении, доступном на iOS и Android. Подключается к локальной сети дома по Wi-Fi. Общие подсказки, выбор языка (русский установлен по умолчанию).

На экране управления пылесосом данные по площади уборки, времени, а также заряда аккумулятора. Виртуальная карта помещения, кнопки старта уборки и возврата на зарядную станцию.

На карте отображаются комнаты, препятствия на полу. Ее можно редактировать выбирая запретные зоны, которые робот-пылесос будет обходить при уборке.

Умный дом Яндекс

В настройках можно выбрать один из трех режимов (сухая уборка, влажная уборка, совмещенная), настройка силы всасывания, настройка объема подаваемой на салфетку жидкости. Включение персонализированной уборки с возможностью выставить отдельные уровни мощности всасывания по участкам в отдельности и выбора зон для влажной уборки. Смена последовательности уборки комнаты. Доступно расписание для проведение ежедневной уборки в выбранные дни и время.Dreame F10 поддерживает интеграцию в экосистему Умного дома Яндекс и не только. После проведения синхронизации нужно присвоить имя и задать комнату, используя в дальнейшем эти данные для голосовых команд. Для удобства в приложении представлены примеры таких команд. Робот-пылесос можно использовать в сценариях, совмещая работу с другими элементами умного дома.

Тесты

Максимальная мощность всасывания двигателя с поддержкой технологией Vormax составляет 13 000 Па. Такая мощность обеспечивает эффективный сбор сухих загрязнений с разных типов полового покрытия, а также ковров с малым и средним ворсом.

При этом в повседневной уборке даже на стандартных настройках не оставляет после себя пропущенных участков. В некоторых сценариях можно и уменьшить, увеличив время автономной работы, также при редактировании можно задать разные уровни в каждой комнате или зоне отдельности.

Сочетание датчиков, лидара и виртуальной карты помещения показывает хорошие результаты, обходит размещенную на полу мебель, предметы интерьера. Заметных проблем с наматыванием волос на валик не было. Уровень шума при проведении уборки находится в комфортных показателях.

Эффективность влажной уборки ниже, здесь чудес не будет, уступает моделям с вращающимися валиками, но они все стоят заметно дороже. Использовать влажную уборку тут можно для того чтобы освежить пол, из плюсов возможность регулировки степени увлажнения салфетки.

Итоги

Dreame F10 – доступный робот-пылесос, решающий задачу поддержания чистоты пола квартиры или дома. Аккуратное внешнее исполнение, высокая мощность всасывания, построение виртуальной карты помещения с функцией редактирования, интеграция с Алисой, большая емкость аккумулятора, влажная уборка с регулируемой степенью увлажнения.