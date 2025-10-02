Dreame F10 обзор и тесты доступного робота-пылесоса с влажной уборкой

Изученный нами робот-пылесос Dreame F10 может похвастаться высокой мощностью всасывания 13 000 Па и особой конструкцией воздушного канала Vormax с поддержкой четырех уровней мощности. Используемый в нем аккумулятор с емкостью 5200 мАч обеспечивает до 300 минут автономной работы, достаточно для дома средней площади или уборки многокомнатной квартиры. Используя лидар и технологию Pathfinder робот строит карту помещения с возможностью редактирования. Относится модель к доступному ценовому сегменту.

Dreame F10 обзор и тесты

Комплектация

Dreame F10 комплектация

Поставляется в двойной коробке. Внешняя из неокрашенного картона и внутренняя с полиграфией. Так в дороге сохраниться внешний вид и робот-пылесос дополнительно защищен. Комплект включает боковую щетку, моющий блок с салфеткой из микрофибры, сетевой кабель, руководство пользователя, гид по быстрому запуску и гарантийный талон.

Dreame F10 комплектация

Внешний вид

Внешнее исполнение строгое. Поверхности черного цвета с матовой текстурой, пыль с него удаляется легко, следами пальцев не загрязняется.

Dreame F10 внешний вид

Высота с учетом выступающей башенки с лидаром составляет 10 сантиметров. Ближе к лицевой стороне выведены две механические кнопки со светодиодной индикацией, отвечающие за запуск и остановку уборки.

Dreame F10 внешний вид

Большая же часть площади верхней грани является откидной крышкой, скрывающей отсек с предустановленным контейнером для сбора сухих загрязнений. Его емкость составляет 235 мл.

Dreame F10 внешний вид

На выпускном канале установлен HEPA-фильтр, задерживающий даже мельчайшую пыль. Извлекать контейнер удобно. Под крышкой также есть ниша в которой хранится щетка для проведения чистки, не потеряется в дальнейшем.

Dreame F10 внешний вид

На лицевой стороне бампер с набором датчиков по центру. С обратной выпускная вентиляционная решетка.

Dreame F10 внешний вид

Основание у Dreame F10 выполнено из износоустойчивого пластика. Два колеса с протектором, для лучшего сцепления с полом, поворотный ролик и вращающийся валик по центру.

Dreame F10 внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо установить комплектную кисточку, легко и без использования инструментов. По трем сторонам распределено четыре датчика определения высоты, предотвращая падение с лестницы. Плавающий резиновая щетка идет с силиконовыми ламелями, расположенными под небольшим углом. Прижимается при помощи пластиковой рамки.

Dreame F10 внешний вид

Отдельная емкость для жидкости находится в блоке для проведения влажной уборки. На его основании прикрепляется на липучках прикрепляется салфетка из микрофибры.

Софт

Настройка и управления робот-пылесосом проводится в бесплатном приложении, доступном на iOS и Android. Подключается к локальной сети дома по Wi-Fi. Общие подсказки, выбор языка (русский установлен по умолчанию).

Dreame F10 настройка

На экране управления пылесосом данные по площади уборки, времени, а также заряда аккумулятора. Виртуальная карта помещения, кнопки старта уборки и возврата на зарядную станцию.

Dreame F10 настройка

На карте отображаются комнаты, препятствия на полу. Ее можно редактировать выбирая запретные зоны, которые робот-пылесос будет обходить при уборке.

Dreame F10 настройка

В настройках можно выбрать один из трех режимов (сухая уборка, влажная уборка, совмещенная), настройка силы всасывания, настройка объема подаваемой на салфетку жидкости. Включение персонализированной уборки с возможностью выставить отдельные уровни мощности всасывания по участкам в отдельности и выбора зон для влажной уборки. Смена последовательности уборки комнаты. Доступно расписание для проведение ежедневной уборки в выбранные дни и время.

Умный дом Яндекс

Dreame F10 поддерживает интеграцию в экосистему Умного дома Яндекс и не только. После проведения синхронизации нужно присвоить имя и задать комнату, используя в дальнейшем эти данные для голосовых команд. Для удобства в приложении представлены примеры таких команд. Робот-пылесос можно использовать в сценариях, совмещая работу с другими элементами умного дома.

Dreame F10 яндекс алиса

Тесты

Dreame F10 тесты

Максимальная мощность всасывания двигателя с поддержкой технологией Vormax составляет 13 000 Па. Такая мощность обеспечивает эффективный сбор сухих загрязнений с разных типов полового покрытия, а также ковров с малым и средним ворсом.

Dreame F10 тесты

При этом в повседневной уборке даже на стандартных настройках не оставляет после себя пропущенных участков. В некоторых сценариях можно и уменьшить, увеличив время автономной работы, также при редактировании можно задать разные уровни в каждой комнате или зоне отдельности.

Dreame F10 тесты

Сочетание датчиков, лидара и виртуальной карты помещения показывает хорошие результаты, обходит размещенную на полу мебель, предметы интерьера. Заметных проблем с наматыванием волос на валик не было. Уровень шума при проведении уборки находится в комфортных показателях.

Dreame F10 тесты

Эффективность влажной уборки ниже, здесь чудес не будет, уступает моделям с вращающимися валиками, но они все стоят заметно дороже. Использовать влажную уборку тут можно для того чтобы освежить пол, из плюсов возможность регулировки степени увлажнения салфетки.

Dreame F10 тесты

Итоги

Dreame F10 – доступный робот-пылесос, решающий задачу поддержания чистоты пола квартиры или дома. Аккуратное внешнее исполнение, высокая мощность всасывания, построение виртуальной карты помещения с функцией редактирования, интеграция с Алисой, большая емкость аккумулятора, влажная уборка с регулируемой степенью увлажнения.
