Dreame F10 обзор и тесты доступного робота-пылесоса с влажной уборкой

Поставляется в двойной коробке. Внешняя из неокрашенного картона и внутренняя с полиграфией. Так в дороге сохраниться внешний вид и робот-пылесос дополнительно защищен. Комплект включает боковую щетку, моющий блок с салфеткой из микрофибры, сетевой кабель, руководство пользователя, гид по быстрому запуску и гарантийный талон.
Высота с учетом выступающей башенки с лидаром составляет 10 сантиметров. Ближе к лицевой стороне выведены две механические кнопки со светодиодной индикацией, отвечающие за запуск и остановку уборки.
Большая же часть площади верхней грани является откидной крышкой, скрывающей отсек с предустановленным контейнером для сбора сухих загрязнений. Его емкость составляет 235 мл.
На выпускном канале установлен HEPA-фильтр, задерживающий даже мельчайшую пыль. Извлекать контейнер удобно. Под крышкой также есть ниша в которой хранится щетка для проведения чистки, не потеряется в дальнейшем.
На лицевой стороне бампер с набором датчиков по центру. С обратной выпускная вентиляционная решетка.
Основание у Dreame F10 выполнено из износоустойчивого пластика. Два колеса с протектором, для лучшего сцепления с полом, поворотный ролик и вращающийся валик по центру.
Перед началом эксплуатации необходимо установить комплектную кисточку, легко и без использования инструментов. По трем сторонам распределено четыре датчика определения высоты, предотвращая падение с лестницы. Плавающий резиновая щетка идет с силиконовыми ламелями, расположенными под небольшим углом. Прижимается при помощи пластиковой рамки.
Отдельная емкость для жидкости находится в блоке для проведения влажной уборки. На его основании прикрепляется на липучках прикрепляется салфетка из микрофибры.
На экране управления пылесосом данные по площади уборки, времени, а также заряда аккумулятора. Виртуальная карта помещения, кнопки старта уборки и возврата на зарядную станцию.
На карте отображаются комнаты, препятствия на полу. Ее можно редактировать выбирая запретные зоны, которые робот-пылесос будет обходить при уборке.
В настройках можно выбрать один из трех режимов (сухая уборка, влажная уборка, совмещенная), настройка силы всасывания, настройка объема подаваемой на салфетку жидкости. Включение персонализированной уборки с возможностью выставить отдельные уровни мощности всасывания по участкам в отдельности и выбора зон для влажной уборки. Смена последовательности уборки комнаты. Доступно расписание для проведение ежедневной уборки в выбранные дни и время.
Максимальная мощность всасывания двигателя с поддержкой технологией Vormax составляет 13 000 Па. Такая мощность обеспечивает эффективный сбор сухих загрязнений с разных типов полового покрытия, а также ковров с малым и средним ворсом.
При этом в повседневной уборке даже на стандартных настройках не оставляет после себя пропущенных участков. В некоторых сценариях можно и уменьшить, увеличив время автономной работы, также при редактировании можно задать разные уровни в каждой комнате или зоне отдельности.
Сочетание датчиков, лидара и виртуальной карты помещения показывает хорошие результаты, обходит размещенную на полу мебель, предметы интерьера. Заметных проблем с наматыванием волос на валик не было. Уровень шума при проведении уборки находится в комфортных показателях.
Эффективность влажной уборки ниже, здесь чудес не будет, уступает моделям с вращающимися валиками, но они все стоят заметно дороже. Использовать влажную уборку тут можно для того чтобы освежить пол, из плюсов возможность регулировки степени увлажнения салфетки.