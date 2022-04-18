3-нм процесс GAA от Samsung имеет худшую доходность, чем 4-нм

Судя по последнему отчету, Samsung испытывает трудности не только при массовом производстве по 4-нанометровому техпроцессу, но и с 3-нанометровым узлом GAA. При таких темпах можно с уверенностью предположить, что такие компании, как Qualcomm и MediaTek, не будут снабжать Samsung своими поставками.

К сожалению, доходность только что достигла уровня от 10 до 20 процентов. Корейский гигант добился лучших результатов благодаря своему 4-нм техпроцессу, который использовался для выполнения заказов Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, с доходностью около 35 процентов. Даже 35-процентная доходность ужасна по сравнению с прогрессом TSMC, который, как сообщается, составляет 70 процентов, что объясняет, почему Qualcomm передала свои заказы на Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 1 Plus тайваньской фирме. 3-нм техпроцесс Samsung второго поколения будет готов для клиентов в следующем году, но если доходность не возрастет, у Qualcomm не будет другого выбора, кроме как перейти на сторону TSMC для своего Snapdragon 8 Gen 2 следующего поколения. Ранее сообщалось, что Samsung работает над совершенно новым семейством Exynos для будущих смартфонов Galaxy, но не подтверждено, будут ли они использовать преимущества 3-нм процесса GAA.
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