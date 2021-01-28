360 X100 Max Robot Vacuum Cleaner стоит 416 долларов

Китайская технологическая компания 360 может уйти с рынка смартфонов, но бизнес компании в области умного дома продолжает расти с каждым днем. Компания добавила новый продукт в свой постоянно растущий список, выпустив робот-пылесос 360 X100 Max. Робот-пылесос 360 X100 Max — флагманский робот бренда на 2021 год, который в настоящее время продается на Jinggdong. Его начальная цена составляет 3299 юаней (~ 508 долларов США), но при внесении депозита в размере 11 юаней покупатели смогут заплатить 2699 юаней (~ 416 долларов США), что на 611 юаней дешевле. Робот-пылесос имеет такие особенности, как скрытый тринокулярный радар, сверхтонкий корпус, 520 мл резервуар для воды с электронным управлением и приложение для смартфона.

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360 X100 Max Robot Vacuum Cleaner стоит 416 долларов

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