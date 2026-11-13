Представлен робот-пылесос Dreame Aqua10s Roller AE

Dreame сообщает о начале российских продаж робота-пылесоса Aqua10s Roller AE. У новинки есть технология влажной уборки AquaRoll: устройство постоянно подаёт чистую воду на роликовую швабру, а отработанную жидкость отправляет в специальный бак. Таким образом насадка промывается непосредственно в ходе мытья полов. В Aqua10s Roller AE соединены сила всасывания 35 000 Па, выдвижная роликовая швабра и станция, обслуживающая устройство автоматически. Белая версия модели продаётся эксклюзивно в DNS. Робот пригодится тем, кто стремится автоматизировать повседневную уборку твёрдых покрытий и ковров и особенно ценит влажную чистку. Устройство подбирает крошки, волосы и шерсть, а также моет пол. Вернувшись на станцию, оно само сбрасывает сухой сор, затем промывает и высушивает роликовую швабру. Если напиток пролит или на полу остались следы обуви, недостаточно просто протереть поверхность — нужно ещё удалить грязь, скопившуюся на насадке. В системе AquaRoll чистая вода попадает на роликовую швабру сквозь 12 форсунок. Вращающийся ролик с прижимом 15 Н к полу стирает загрязнения, после чего скребок отжимает отработанную воду и отводит её в отдельный резервуар. В результате загрязнённая жидкость не попадает обратно в контур подачи свежей воды, а ролик остаётся промытым прямо во время уборки.

Роликовая швабра имеет длину 27 см и за один проход охватывает широкую полосу поверхности. По технологии MopExtend насадка способна выдвигаться до 4 см от своего начального положения — так она добирается ближе к плинтусам, мебельным ножкам и краям шкафов. Благодаря этому меньше участков приходится дополнительно протирать руками после автоматического мытья.
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