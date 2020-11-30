4 причины купить паровой шкаф для дома. Samsung DF60R8600CG

1. Экономия времени и денег

Благодаря технологическим достижениям сегодня мы можем с легкостью готовить ресторанные блюда на своей кухне или наслаждаться полноценным кинотеатром с идеальным звуком и изображением, не выходя из дома. Уход за одеждой - более консервативная сфера. До недавнего времени инновации едва ли ее касались: люди привыкли сдавать вещи в химчистку, а дома - использовать традиционные методы, такие как стирка и глажка. Однако прогресс не стоит на месте. Недавно компания Samsung выпустила паровой шкаф AirDresser, способный совершить революцию в этой области. Новинка позволяет изменить подход к тому, как правильно хранить, чистить и дезинфицировать одежду.AirDresser – мощное и простое в использовании устройство, обеспечивающее гигиеническую очистку и освежение одежды. Достаточно наполнить резервуар для воды и включить паровой шкаф в розетку, и он освежит вещи изнутри и снаружи, разгладит складки, а также избавит одежду от бактерий, вирусов и аллергенов. Инновационная модель справится даже с деликатными материалами. Благодаря новинке можно быстро освежить и придать аккуратный вид пальто, куртке или другим предметам гардероба, которые мы носим каждый день. И это далеко не все, на что способен паровой шкаф. Рассмотрим его возможности подробнее:AirDresser позволяет эффективно ухаживать за вещами в домашних условиях, существенно уменьшить расходы на химчистку, а также значительно сэкономить время. Благодаря функциям дезодорации, удаления загрязнений, разглаживания складок и сушки, паровой шкаф способен поддерживать одежду, аксессуары и другие текстильные изделия в безупречном состоянии.

2. Удаление внешних загрязнений, бактерий и аллергенов

Благодаря системе мощных воздушных потоков и специальным воздушным вешалкам Air Hangers одежда полностью продувается изнутри наружу и в двух направлениях – вверх и вниз. Это позволяет быстро удалить въевшуюся пыль. Технология Jet Steam обеспечивает гигиеническую очистку и освежит вещи благодаря системе мощных потоков высокотемпературного пара Jet Air, который проникает глубоко внутрь тканей и устраняет бактерии, пылевые клещи, 99% запахов и 99% прочих вредных веществ. Дезодорирующий фильтр способен уловить и удалить 99% неприятных запахов, включая запахи пота и табака. В сочетании с бережной сушкой при низкой температуре это гарантирует, что одежда будет свежей и готовой к носке в кратчайшие сроки.

3. Индивидуальные циклы для разных тканей

AirDresser имеет ряд специализированных циклов для разных тканей. Например, «Деликатный цикл» предназначен для таких материалов, как шифон и кружево. В списке «Специальные циклы» можно подобрать подходящий вариант для ухода за пуховиками, верхней одеждой или школьной формой, и даже для очистки галстуков и мягких игрушек. Функция «Рецепт ухода» поможет подобрать лучшую программу для любого предмета. С помощью приложения SmartThings возможности устройства расширяются еще больше. В разделе «Мой гардероб» хранятся сведения о каждом предмете и подходящих для него циклах, «Специальный режим» позволяет загружать и сохранять циклы, а «Домашнее обслуживание» удаленно определяет проблемы с устройством и устраняет неполадки.

4. Тихий и простой уход за одеждой

Паровой шкаф работает бесшумно благодаря инновационной технологии Air Hanger, сводящей вибрацию к минимуму. А функция самоочистки поддерживает в AirDresser чистоту при помощи комбинации тепла, воздуха и пара, без необходимости применять дорогостоящие моющие средства. Паровой шкаф для очистки одежды Samsung AirDresser доступен по рекомендованной цене 149 990 рублей.