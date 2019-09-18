60 миллионов чипов 5G выпустит MediaTek

MediaTek планирует в следующем году отгрузить 60 миллионов чипов 5G.

Производство чипов ведется по 7-нм процессу. MediaTek сможет получить заказы на некоторые мобильные телефоны 5G от китайских брендов мобильных телефонов, таких как OPPO, Vivo и Huawei.

Генеральный директор MediaTek Cai Lixing прогнозирует, что глобальные продажи составят около 140 миллионов, в то время как на Китай будет приходиться 100 миллионов, что составляет около 70% от ожидаемой поставки телефона 5G в следующем году. Это может быть связано с быстрым развертыванием сетей 5G китайскими операторами.