Роутер Meizu MIFI N1 оценили в 6 долларов

На китайской онлайн-площадке JD.com стартовали продажи компактного карманного маршрутизатора Meizu MIFI N1. Новинка оснащается энергоэффективным чипом EC800LE, встроенным сотовым модемом со скоростью загрузки до 150 Мбит/с, беспроводным модулем стандарта Wi-Fi 6 с возможностью одновременного подключения до 16 клиентских устройств, современным разъёмом USB-C и батареей ёмкостью 3000 мАч, корпусом с габаритами 96,6:58:14,8 мм и массой около 102 граммов.

На старте продаж роутер доступен на дебютном китайском рынке в эквивалент 6 долларов, в то время как изначальная цена составляет 12 долларов. В комплекте с устройством предлагаются фирменные пакеты мобильного интернета со встроенной SIM-картой: от 100 ГБ за 3 доллара до 1500 ГБ за 6 долларов)в месяц.