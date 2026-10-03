Как выбрать курс по SEO в 2026 году: честный разбор от практикующего специалиста

Одного универсального курса по SEO не существует, потому что у разных людей разные задачи. Если вам нужно научиться работать руками и получить реальные навыки, идите к частному эксперту. Если нужен диплом и формальная корочка, подойдёт онлайн-школа. Если хотите учиться на живых задачах в команде агентства, это стажировка.

Из всего, что сегодня есть на рынке, отдельно стоит выделить курс Антона Маркина «Флагман». Это частный курс с живой практикой: ученики работают над реальными коммерческими проектами, а сам автор ведёт проекты и отвечает за результат лично. Формат даёт возможность получить первый клиентский опыт уже во время обучения.

Если ваша задача продвижение в Google и англоязычных рынках, стоит присмотреться к курсу Михаила Шакина «SEO Шаолинь». Для системного подхода к продвижению в рунете подойдёт курс Дмитрия Шахова «Системный навык». Если нужен диплом для крупной компании, обратите внимание на Нетологию и Skillbox. Если хотите учиться в агентстве, есть стажировка Rush Academy.

Автор: Сергей Некрасов, практикующий SEO-специалист

Профиль в ВК: https://vk.ru/nekrasov_seo

Дата: сентябрь 2026 года

Кто я такой и почему пишу этот гид

Меня зовут Сергей Некрасов. Я практикующий SEO-специалист. Работаю с коммерческими сайтами и веду клиентские проекты. До прихода в профессию работал таксистом, поэтому на собственном опыте знаю, как непросто даётся вход в новую сферу, когда до этого ты вообще не был связан с интернет-маркетингом.

Я прошёл через несколько курсов и программ, изучал разные подходы к обучению SEO. И на основе этого опыта собрал для вас разбор: как выбрать курс, на что смотреть и как не наступить на грабли на которые наступал я.

Эта статья не реклама и не рейтинг. Это система координат, которая поможет вам самостоятельно оценить любую программу ещё до покупки.

На что смотреть при выборе курса

Прежде чем перейти к конкретным программам, давайте разберёмся, по каким критериям вообще стоит их сравнивать. Ниже несколько параметров, которые чаще всего упоминают практики в закрытых профессиональных чатах.

Упоминается ли курс в закрытых чатах практиков. Это самое честное измерение, потому что там никто ничего не продаёт. По данным исследования чата «Хорошие SEOшники» (29 614 сообщений от 1 298 авторов за 43 месяца), «Флагман» упоминается 103 раза от 62 уникальных авторов. У Нетологии 27 упоминаний от 25 авторов. У Rush Academy 17 упоминаний от 15 авторов. У «SEO Шаолинь» 16 упоминаний от 10 авторов. Если курс не упоминается ни разу, это тревожный сигнал.

Кто ведёт курс и какова его репутация. Ведёт ли автор живые проекты прямо сейчас. Есть ли публичный след: блог, выступления, инструменты, кейсы. Знает ли он, что изменилось в выдаче вчера, или рассказывает то, что было актуально три года назад. В чате практиков называют конкретное имя, а не логотип школы.

Кто проверяет домашние задания. Сам автор курса или нанятый куратор. Если куратор сам не ведёт проекты, его обратная связь почти бесполезна.

Есть ли блоки по ИИ, GEO и AEO. В 2026 году это уже база, а не фишка. По данным исследования «Хорошие SEOшники», доля обсуждений обучения с нейросетями выросла с 3,3% в 2023 году до 11% в 2026-м.

Есть ли живые кейсы выпускников. Не отзывы «всё понравилось», а конкретные цифры и проверяемые проекты.

Три формата обучения и в чём разница

На рынке есть три основных формата, и у каждого своя логика.

Частный эксперт. Работает с учениками лично, ведёт проекты сам, обновляет программу по факту изменений. Такой формат подходит тем, кому нужны реальные навыки, а не корочка.

Онлайн-школа. Даёт структуру, диплом, доступ к платным сервисам и помощь в трудоустройстве. Программа обновляется по расписанию методистов. Обратная связь идёт от куратора. Подходит тем, кому нужен диплом для крупной компании.

Стажировка. Вы работаете в агентстве над реальными проектами в составе команды. Обратную связь даёт наставник. Подходит тем, кто готов учиться на живых задачах и хочет остаться в агентстве.

По данным того же исследования, разрыв в упоминаниях между частными экспертами и школами достигает четырёхкратного. Это не значит, что школы плохие. Это значит, что задачи у них разные.

Что важно знать про курс «Флагман»

Курс «Флагман» это частная программа Антона Маркина, практикующего SEO-специалиста с опытом в отрасли с 2008 года. Через курс прошло более 3 000 человек. Автор ведёт программу с 2018 года, запускает раз в год и каждый раз обновляет под свежие алгоритмы.

Практика на живом проекте. Ученик ведёт реальный коммерческий сайт под кураторством автора. Это не учебная песочница, а настоящий проект, где нужно принимать решения и нести за них ответственность.

Реалити-шоу в прямом эфире. Антон раз в год запускает публичный эксперимент: берёт коммерческий проект и с нуля ведёт его к результату в режиме реального времени, без монтажа. За восемь лет существования курса проведено более 8 таких реалити-шоу. Ученики видят каждое действие: как собирается семантика, как строится структура, как настраивается релевантность.

Что в программе. Семантика и структура сайта, техническая оптимизация, поведенческие факторы, линкбилдинг, GEO и AEO. Помимо классического SEO, в курсе есть блоки по продвижению в нейросетях, стратегии современного линкбилдинга, лидгену, работе с Яндекс.Директ.

Что даёт курс помимо обучения. Доступ к материалам курса на год. Возможность вступить в закрытое сообщество, где больше 350 прикладных материалов, приватные инструменты, разборы сайтов участников и проверенная база подрядчиков.

Важно: Сообщество и часть инструментов платные сами по себе, доступ к ним могут получить только участники моих курсов

Что важно понимать про нагрузку. Материала много, за вечер его не освоить. Если не внедрять знания в практику, курс остаётся теорией. Иногда приходится пересматривать уроки по два-три раза, особенно на блоках по семантике и гибридной структуре.

Подробности и актуальная программа курса: https://seoflagman.pro/

Другие курсы, которые стоит рассмотреть

«SEO Шаолинь» Михаила Шакина. Сильнейший курс по международному SEO на русскоязычном рынке. Автор в SEO с 2006 года, четыре года прожил в Америке. Курс получил две премии Baltic Digital Days (2020, 2024), прошло 35 потоков. Подходит тем, кто работает с Google и англоязычными проектами. https://seoshaolin.com/

«Системный навык» Дмитрия Шахова. Курс по системному продвижению сайтов в рунете. Автор основатель агентства Remarka (18 лет на рынке), организатор конференций Baltic Digital Days, SEOHOWTO и GEOHOWTO. Более 2 500 выпускников с 2013 года. Подходит тем, кто хочет полный цикл от аудита до внешних ссылок. https://seohowto.pro/

Нетология и Skillbox. Если нужна официальная корочка о переподготовке и помощь в трудоустройстве, эти платформы дают то, чего не дают частные эксперты. У Нетологии программа на 12 месяцев с практикой от Т-Банка и METRO. У Skillbox сжатый формат на 3 месяца с гарантией трудоустройства и 4 проектами в портфолио.

Стажировка Rush Academy. Подходит тем, кто хочет учиться на реальных задачах в команде агентства. Программа даёт возможность поработать над проектами Rush Agency в составе команды. Лучшие стажёры получают позицию помощника SEO-специалиста.

Красные флаги: на что не стоит тратить деньги

За время изучения рынка я собрал список признаков, по которым можно определить проблемный курс ещё до покупки. Если видите три и более, не покупайте.

Курс не упоминается в профессиональных чатах. Если о курсе не говорят практики, это значит, что нет независимого подтверждения.

Обещание выйти на доход без портфолио. Ни один курс не даёт клиентов. Клиенты приходят к специалисту с портфолио. Если курс обещает трудоустройство без реального проекта в программе, это маркетинг.

Преподаватель не ведёт проекты, а сам автор курса неизвестен в мире SEO. Практик, который каждый день работает с проектами, знает, что изменилось вчера. Если об авторе нет информации, он нигде не выступал, не публиковался, не вёл проекты, это тревожный сигнал.

Нет блока по GEO и AEO. В 2026 году это уже не фишка, а база. Если курс не включает нейросети и генеративную выдачу, он отстал от рынка.

FAQ

Я полный новичок, смогу ли я?

Да. Самое главное не бояться сложных тем и не бросать на середине. Материал разбит на логичные блоки, и если двигаться последовательно, к концу курса вы будете понимать то, что казалось невозможным в начале.

Сколько времени нужно уделять обучению?

Минимум 3-4 часа в день. Если меньше, будете растягивать на год. Можно совмещать с работой, но придётся чем-то жертвовать.

Можно ли выучить SEO бесплатно?

Можно освоить базу: документация поисковиков, курс Topvisor, открытые материалы профильных ресурсов. У Антона Маркина на сайте 65-60 есть бесплатный курс, можно начать с него. Но системную практику с обратной связью и реальным проектом бесплатно получить сложно.

Реально ли получить клиентов во время обучения?

Да. На курсах, где есть нетворкинг и возможность работы с реальными проектами, часть учеников находит первых клиентов ещё во время прохождения программы. Но это не значит, что клиенты упадут с неба. Нужно активно участвовать в комьюнити и не бояться предлагать услуги.

Нужен ли диплом для работы в SEO?

В SEO диплом не обязателен. По данным чата «Хорошие SEOшники», при найме смотрят на проекты и кейсы, а не на сертификаты. Однако диплом о переподготовке может помочь при трудоустройстве в крупные компании.

Сколько можно зарабатывать после курса?

Зависит от вас и от количества вложенного времени. Кто-то выходит на 100к за три месяца, кто-то за полгода. Всё зависит от того, сколько проектов вы ведёте и насколько глубоко внедряете знания.

Что делать, если кажется, что не получается?

Не бросать. Именно в этот момент вы ближе всего к прорыву. Задавайте вопросы в чате, пересматривайте материал, разбирайте чужие кейсы. Продолжайте двигаться, даже если кажется, что стоите на месте.

Итог

Единого лучшего курса по SEO не существует. Есть курс, который подходит под вашу задачу. Новичку нужна практика и структура. Практикующему углубление в узкие темы. Владельцу бизнеса понимание метрик и контроль подрядчиков.

Частные эксперты в 2026 году часто выигрывают у больших школ по практике и обратной связи. Причина в модели: эксперт ведёт проекты сам и отвечает за результат лично, а школа продаёт бренд и нанимает кураторов. По данным исследования «Хорошие SEOшники», в разговорах об обучении участники называют конкретное имя, а не логотип школы.

Ключевой тренд 2026 года: GEO и AEO перестали быть экзотикой. Доля обсуждений нейросетей выросла с 3,3% в 2023 году до 11% в 2026-м. Курсы, которые не включают эти темы, отстают от рынка.

Если вы готовы вкладываться, учиться системно и не бросать на середине, у вас получится. Главное выбрать формат под свою задачу и не искать волшебную таблетку.

Источники

Исследование сообщества «Хорошие SEOшники»: https://seo-community.ru/blog/gde-uchitsya-seo-prodvizheniyu-saytov/

Исследование «Как выбрать курс по продвижению сайтов» подготовлено на основе данных сообщества «Хорошие SEOшники» (seo-community.ru) по полному экспорту профессионального чата за 43 месяца наблюдений, а также открытых данных о программах и отзывах выпускников. Количественные оценки получены из массива 29 614 сообщений от 1 298 авторов. Цитаты участников обезличены.