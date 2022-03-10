8BitDo представил контроллер в стиле Xbox с профессиональными задними кнопками

Компания 8BitDo представила новый проводной контроллер в стиле Xbox. Дизайн гаджета основан на ретро-контроллерах Xbox с такими функциями, как крестовина, имитирующая оригинал. Устройство имеет Ultimate Software, позволяющее настроить контроллер. Программное обеспечение также позволяет создавать несколько профилей контроллера, настроенных для игры.

Контроллер 8BitDo для Xbox имеет четыре встроенных вибромотора для тактильной обратной связи. Устройство также оснащено двумя дополнительными задними кнопками профессионального уровня для большего контроля. На задней панели гаджета находится 3,5-мм разъем для наушников и регуляторы микрофона. Устройство весит 330 г, оно немного тяжелее беспроводного контроллера Xbox, который весит 287 г. Контроллер имеет размеры 146,7 x 103,6 x 61,3 мм, что делает его похожим по размеру на беспроводной контроллер Xbox. Вы можете купить контроллер в черном или белом цвете, гаджет совместим с Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, а также с Windows 10 и выше.