8BitDo представил контроллер в стиле Xbox с профессиональными задними кнопками

Компания 8BitDo представила новый проводной контроллер в стиле Xbox. Дизайн гаджета основан на ретро-контроллерах Xbox с такими функциями, как крестовина, имитирующая оригинал. Устройство имеет Ultimate Software, позволяющее настроить контроллер. Программное обеспечение также позволяет создавать несколько профилей контроллера, настроенных для игры.

Контроллер 8BitDo для Xbox имеет четыре встроенных вибромотора для тактильной обратной связи. Устройство также оснащено двумя дополнительными задними кнопками профессионального уровня для большего контроля. На задней панели гаджета находится 3,5-мм разъем для наушников и регуляторы микрофона. Устройство весит 330 г, оно немного тяжелее беспроводного контроллера Xbox, который весит 287 г. Контроллер имеет размеры 146,7 x 103,6 x 61,3 мм, что делает его похожим по размеру на беспроводной контроллер Xbox. Вы можете купить контроллер в черном или белом цвете, гаджет совместим с Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, а также с Windows 10 и выше.
Комментарии и отзывы 8BitDo
Бывший дизайнер Razer представил новый контроллер Alt Motion…
Бывший дизайнер Razer представил новый контроллер Alt MotionС первоклассными оптическими переключателями, RGB-подсветкой и съемными клавишами мы забыли, что клавиату…
SCUF Gaming разработала контроллеры серии Reflex для PlaySta…
SCUF Gaming разработала контроллеры серии Reflex для PlayStaВсе три модели контроллера линейки Reflex разработаны специально для консоли PlayStation 5. …
Sony представила PlayStation VR2…
Sony представила PlayStation VR2Sony наконец-то раскрыла дизайн своей гарнитуры PlayStation VR2 следующего поколения после того, как объя…
Прозрачный мобильный игровой геймпад Mad Catz CAT 9…
Прозрачный мобильный игровой геймпад Mad Catz CAT 9На этой неделе компания Mad Catz представила ряд новых игровых аксессуаров, среди них новый прозрачный мо…
Lenovo представила игровые триггеры для своего будущего флаг…
Lenovo представила игровые триггеры для своего будущего флагВ двух новых тизерах Lenovo продемонстрировала игровые наплечные триггеры для своего грядущего игрового т…
8BitDo представил контроллер в стиле Xbox с профессиональным…
8BitDo представил контроллер в стиле Xbox с профессиональнымКомпания 8BitDo представила новый проводной контроллер в стиле Xbox. Дизайн гаджета основан на ретро-конт…
Обзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторовОбзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторов
Обзор Speedlink RAIT Gamepad (SL-650010-BK). Недорогой проводной геймпадОбзор Speedlink RAIT Gamepad (SL-650010-BK). Недорогой проводной геймпад
Обзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытиемОбзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытием
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor