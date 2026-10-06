Представлена новая версия геймпада Razer Wolverine V4 Tournament Edition

Беспроводной геймпад Wolverine V4 Pro, предназначенный для Xbox и ПК, получил целый ряд инновационных решений. В его конструкции применяются ёмкостные датчики высокого разрешения, которые являются развитием бесконтактной сенсорной технологии. Кроме того, устройство оснащено четырьмя новыми съёмными кнопками с магнитным креплением на задней панели, а также сменной лицевой пластиной. Частота опроса контроллера достигает 8000 Гц, что обеспечивает серьёзное преимущество в соревновательных играх, таких как шутеры от первого лица и гоночные симуляторы.
В линейке Wolverine V4 используется асимметричная компоновка стиков, что стало возможным благодаря двум новым ёмкостным сенсорам. Эти датчики представляют собой следующее поколение бесконтактных технологий и обеспечивают более высокое разрешение, лучшее энергосбережение и защиту от магнитных помех по сравнению с решениями, основанными на эффекте Холла или TMR. При этом они сохраняют устойчивость к дрейфу, характерную для обоих указанных типов сенсоров. В сочетании с 16-битным аналого-цифровым преобразователем датчики способны распознавать около 3000 ступеней перемещения, что позволяет добиться более плавного отслеживания движений, снизить дрожание и повысить общую точность, что особенно важно для игроков в FPS-проекты.