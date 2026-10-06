Представлена новая версия геймпада Razer Wolverine V4 Tournament Edition

Razer представила обновлённую серию контроллеров Wolverine V4, в которую вошли беспроводная версия V4 Pro и проводная модификация V4 Tournament Edition. Эти устройства разработаны специально для киберспортивных дисциплин и официально сертифицированы для использования с консолями Xbox и персональными компьютерами.

Беспроводной геймпад Wolverine V4 Pro, предназначенный для Xbox и ПК, получил целый ряд инновационных решений. В его конструкции применяются ёмкостные датчики высокого разрешения, которые являются развитием бесконтактной сенсорной технологии. Кроме того, устройство оснащено четырьмя новыми съёмными кнопками с магнитным креплением на задней панели, а также сменной лицевой пластиной. Частота опроса контроллера достигает 8000 Гц, что обеспечивает серьёзное преимущество в соревновательных играх, таких как шутеры от первого лица и гоночные симуляторы.

В линейке Wolverine V4 используется асимметричная компоновка стиков, что стало возможным благодаря двум новым ёмкостным сенсорам. Эти датчики представляют собой следующее поколение бесконтактных технологий и обеспечивают более высокое разрешение, лучшее энергосбережение и защиту от магнитных помех по сравнению с решениями, основанными на эффекте Холла или TMR. При этом они сохраняют устойчивость к дрейфу, характерную для обоих указанных типов сенсоров. В сочетании с 16-битным аналого-цифровым преобразователем датчики способны распознавать около 3000 ступеней перемещения, что позволяет добиться более плавного отслеживания движений, снизить дрожание и повысить общую точность, что особенно важно для игроков в FPS-проекты.Благодаря новой магнитной системе Razer Wolverine V4 Pro позволяет быстро менять расположение четырёх задних кнопок и двух бамперов с фиксатором. Это даёт возможность выполнять перезарядку, использовать предметы, совершать скольжения и другие действия, не отрывая большой палец от стиков. Игроки могут свободно комбинировать кнопки на задней панели, используя от одной до четырёх единиц одновременно, чтобы сформировать наиболее удобную для себя конфигурацию управления.