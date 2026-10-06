Представлен геймпад Brook StarRay для PS5 в стиле и раскладке Xbox

Brook Gaming анонсировала выпуск беспроводного геймпада Brook StarRay, который объединяет нативную совместимость с PS5 и несимметричное размещение стиков, характерное для геймпадов Xbox. Устройство уже появилось в продаже на витрине Brook в Amazon, а также в официальном интернет-магазине Brook. StarRay работает с PS5, ПК (через Steam), iOS и Android, используя Bluetooth или кабель USB-C. В случае подключения к PS5 пользователи могут запускать консоль напрямую нажатием кнопки HOME. В модели применяются аналоговые стики на эффекте Холла, что обеспечивает точное и стабильное управление, минимизируя вероятность дрейфа. Помимо этого, механические кнопки дают до 30% более быстрый отклик на команды.

Для владельцев ПК предусмотрена частота опроса до 1000 Гц при проводном подключении. Триггеры с двумя режимами работы позволяют выбрать длинный ход в 15 мм для аккуратного управления в гоночных симуляторах или короткий ход в 0,3 мм для стремительных нажатий в шутерах и экшен-играх.