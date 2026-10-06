В результате утечки стало известно о геймпаде Microsoft Xbox Elite Series 3 с датчиками Холла

Microsoft ведёт разработку геймпада, который предложит пользователям гораздо больше свободы в настройке по сравнению с актуальной моделью Elite Series 2. По имеющимся сведениям, в списке доступных модулей для стиков значатся решения на эффекте Холла с тремя уровнями сопротивления — стандартным, ослабленным и повышенным, а также альтернатива, построенная на технологии TMR. Благодаря этому геймеры смогут самостоятельно определять не только принцип считывания координат, но и тактильные ощущения при работе со стиками. Помимо этого, предусмотрен вариант джойстика с пониженным коэффициентом трения и специальной «тихой» конструкцией, который будет выпускаться в двух исполнениях — обычном и удлинённом.

Не исключено, что система вибрации также претерпит изменения. Одна из перечисленных схем двигателей объединяет импульсные моторы для курков с катушечной тактильной отдачей, что в перспективе может обеспечить более сложную и качественную обратную связь по сравнению с тем, что даёт текущий контроллер Elite. Дополнительно упоминается необычное решение под названием «колесо прокрутки звука», которое, судя по всему, представляет собой отдельный физический регулятор, предназначенный для управления громкостью. Что касается накладок на клавиши, то здесь заявлены металлические покрытия, готовые варианты оформления, широкий спектр цветов и возможность нанесения гравировки. Список конфигураций для задних лепестков тоже впечатляет разнообразием: от стандартных и классических до двойных, причём с разной длиной и способом размещения, включая схему «бабочка» или полное отсутствие верхних элементов. Кроме того, предложены несколько исполнений крестовины с отдельными декоративными и функциональными характеристиками. По имеющимся данным, только в рамках платформы Beatrice насчитывается 27 различных сочетаний накладок и лепестков.В утёкшей информации также отражены четыре варианта комплектации, среди которых выделяются Elite Complete и базовая версия, причём каждая из них может поставляться как с моторами, так и без них. Утверждается, что в состав Elite Complete входят защитный чехол, зарядная станция и дополнительные конфигурации стиков, тогда как начальная модель ограничивается кабелем и упрощённым набором. Хотя Microsoft и компания Spectrum, которая отвечает за конфигуратор в рамках Xbox Design Lab, позднее убрали эти сведения из открытого доступа, часть информации удалось сохранить благодаря внимательному пользователю Reddit с ником u/esketitethan.