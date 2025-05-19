8BitDo выпустила тонкий контроллер для файтингов

Спустя четыре года после релиза своего первого беспроводного аркадного контроллера, компания 8BitDo представила новую, значительно более тонкую версию — почти на треть тоньше оригинала. Новый 8BitDo Arcade Controller избавился от классического джойстика и полностью сосредоточился на кнопочном управлении. Контроллер оснащён 16 кнопками с низкопрофильными механическими переключателями Kailh Wizard, которые при желании можно заменить. Четыре из кнопок (P1–P4) — программируемые, с уникальными выпуклыми каплевидными кейкапами, которые легко распознаются на ощупь. В комплекте также есть альтернативные плоские версии этих кнопок — на случай, если вы предпочитаете максимально гладкую поверхность. Одна из фишек контроллера — динамическая маркировка кнопок, которая меняется простым поворотом специального регулятора.

Это позволяет быстро адаптировать устройство под различные игровые стили. Хотя управление только кнопками может показаться странным для геймеров, привыкших к аналоговым стикам, leverless-контроллеры набирают популярность среди игроков в файтинги. За счёт мгновенного ввода без задержек на движение стика, они могут давать реальное преимущество в скорости реакций. Но стоит понимать — для шутеров от первого лица такой подход вряд ли подойдёт — прицеливаться четырьмя кнопками неудобно. Встроенного аккумулятора на 1000 мАч хватает до 20 часов игры по беспроводной связи. Да и стоит такое устройство всего 90 долларов.
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