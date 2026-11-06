Nintendo пообещала не повышать цену на Switch 2

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава заявил во время последней телефонной конференции с инвесторами, что компания «не рассматривает возможность дополнительных изменений» стоимости Switch 2. При этом ранее в этом году Nintendo уже повысила цену консоли на 50 долларов, доведя её стартовую стоимость до 499 долларов. Это звучит как хорошая новость, но не всё так просто. В опубликованном в четверг финансовом отчёте компания также сообщила о снижении продаж Switch 2 на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это существенное снижение продаж для относительно новой приставки, которое вызвано в том числе слишком высокой стартовой стоимостью. Также Фурукава затронул и проблему дефицита оперативной памяти. По его словам, ситуация существенно не изменилась, однако Nintendo располагает возможностями для обеспечения себя необходимыми объёмами комплектующих.

При этом на рынке уже появляются новые факторы риска — ранее на этой неделе один из поставщиков картриджей для Switch 2 объявил о планах прекратить производство ROM-памяти и переключиться на выпуск решений для центров обработки данных. Это связано с растущим спросом со стороны ИИ-инфраструктуры, который усугубляет глобальный дефицит памяти и провоцирует повышение цен на электронику. В будущем это может ударить и по компании Nintendo, но пока что конкретной информации о том, как производитель решит проблему с памятью, нет. Вероятно, сменит поставщика или поставщиков.