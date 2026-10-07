Valve до сих пор не поддерживает Arm-архитектуру

Компания Valve подтвердила, что клиент Steam для Linux на устройствах с процессорами Arm официально не поддерживается. Это стало известно после сообщения пользователя на GitHub о проблемах с работой Steam для Linux в системах на архитектуре ARM64. Несмотря на подробное описание неисправности, разработчик Valve ответил, что Steam для Linux в настоящее время не поддерживается на устройствах с процессорами Arm — такая позиция компании сохраняется уже несколько лет. Хотя Steam активно развивается на устройствах с Linux, официальная поддержка клиента сейчас ограничена системами с процессорами AMD и Intel архитектуры x86-64.

Для полноценной работы Steam на Arm компании Valve, вероятно, пришлось бы провести серьёзную оптимизацию клиента, однако потенциальная аудитория таких устройств пока слишком мала, чтобы затраты на такую работу были оправданы. Особенно неожиданно это выглядит на фоне гарнитуры Steam Frame, которая работает на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Valve специально адаптировала SteamOS для этого процессора и перенесла на Arm слой совместимости Proton 11.0. Он позволяет запускать широкий спектр игр, изначально разработанных для x86, на устройствах с процессорами Arm. При этом сам клиент Steam, необходимый для загрузки и управления играми, официально такую архитектуру по-прежнему не поддерживает. Это немного сбивает с толку, конечно, но, с другой стороны, Valve никаких официальных анонсов и не делала.
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