Valve до сих пор не поддерживает Arm-архитектуру

Для полноценной работы Steam на Arm компании Valve, вероятно, пришлось бы провести серьёзную оптимизацию клиента, однако потенциальная аудитория таких устройств пока слишком мала, чтобы затраты на такую работу были оправданы. Особенно неожиданно это выглядит на фоне гарнитуры Steam Frame, которая работает на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Valve специально адаптировала SteamOS для этого процессора и перенесла на Arm слой совместимости Proton 11.0. Он позволяет запускать широкий спектр игр, изначально разработанных для x86, на устройствах с процессорами Arm. При этом сам клиент Steam, необходимый для загрузки и управления играми, официально такую архитектуру по-прежнему не поддерживает. Это немного сбивает с толку, конечно, но, с другой стороны, Valve никаких официальных анонсов и не делала.