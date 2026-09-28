Представлена портативная консоль MSI Claw 8 EX AI+ на Intel Arc G3

Компания MSI объявила о выходе новой версии портативной игровой консоли Claw 8 EX AI+ на процессоре Intel Arc G3. Данный чип получил 14 процессорных ядер с тактовой частотой до 4,6 ГГц и встроенную 10-ядерную графику Arc B370 на архитектуре Xe3. Производительность последней оценивается выше, чем, например, у Radeon 890M.

Консоль также оснащается восьмидюймовым IPS-дисплеем, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ и аккумулятором ёмкостью 80 Втч. Цена новинки составляет 1500 долларов. Версия Claw 8 EX AI+ на более производительном процессоре Intel Arc G3 Extreme оценена в 1800 долларов.