AMD выпустит FSR 4.1 на консолях и ноутбуках

Компания AMD объявила о расширении поддержки технологии масштабирования FSR 4.1 — она появится на консолях Xbox Series S и Series X, видеокартах Radeon RX 6000, ноутбуках, а также портативных устройствах Xbox Ally и Xbox Ally X. Ждать осталось недолго — сегодня FSR 4.1 выпустят для видеокарт Radeon RX 6000, устройств на базе Ryzen AI Max 300 и 400, а также Ryzen AI 9 300 и 400, но, конечно, на процесс развёртывания апдейта уйдёт какое-то время. По словам Джейсона Рональда из Microsoft, разработчики игр для Xbox получат доступ к технологии «в ближайшее время».

Стоит напомнить, что компания AMD выпустила FSR 4.1 для видеокарт Radeon RX 9000 в марте, пообещав до конца года расширить поддержку на более старые графические ускорители и портативные устройства. Технология позволяет повысить производительность более чем в трёх сотнях поддерживаемых игр, включая Cyberpunk 2077, Battlefield 6 и Assassin’s Creed Shadows. Анонс FSR 4.1 состоялся всего через несколько недель после того, как Sony и AMD объединили усилия для внедрения технологии Quick Spectral Super Resolution на базовой PlayStation 5. Но, видимо, компания не планирует на этом останавливаться и продолжает работать в направлении распространения технологии апскейлинга на другие доступные платформы. Это хорошая новость для геймеров, так как они смогут получить большее высокую частоту кадров в играх, а также снизить энергопотребление в случае более низкого разрешения в тяжёлых видеоиграх.
Valve не планирует выпускать Steam Deck 2…
Компания Valve уже несколько лет открыто говорит о том, что Steam Deck 2 действительно появится, но выпус…
Microsoft выпустила геймпад Xbox Nano…
Компания Microsoft официально представила Xbox Nano — уменьшенный и более доступный игровой контроллер, к…
PlayStation 6 получит новую технологию генерации кадров…
Sony подала патентную заявку на собственную технологию генерации кадров, которая может найти применение в…
AMD запустит FSR 4 на портативных консолях…
Компания AMD планирует расширить поддержку технологии масштабирования FSR 4 на портативные игровые устрой…
Sony представила QSSR для PS5…
Компания Sony запускает новую технологию интеллектуального масштабирования изображения специально для обы…
На Xbox появился аналог платины PlayStation…
Компания Microsoft официально представила новую систему достижений Mythic Achievements для Xbox — она уже…
Представлена портативная консоль MSI Claw 8 EX AI+ на Intel …
Компания MSI объявила о выходе новой версии портативной игровой консоли Claw 8 EX AI+ на процессоре Intel…
Valve уже тестирует Steam Deck 2…
В базе OpenBenchmarking обнаружили результаты тестирования нового процессора AMD Gainsborough, который мо…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor