AMD выпустит FSR 4.1 на консолях и ноутбуках

Компания AMD объявила о расширении поддержки технологии масштабирования FSR 4.1 — она появится на консолях Xbox Series S и Series X, видеокартах Radeon RX 6000, ноутбуках, а также портативных устройствах Xbox Ally и Xbox Ally X. Ждать осталось недолго — сегодня FSR 4.1 выпустят для видеокарт Radeon RX 6000, устройств на базе Ryzen AI Max 300 и 400, а также Ryzen AI 9 300 и 400, но, конечно, на процесс развёртывания апдейта уйдёт какое-то время. По словам Джейсона Рональда из Microsoft, разработчики игр для Xbox получат доступ к технологии «в ближайшее время».

Стоит напомнить, что компания AMD выпустила FSR 4.1 для видеокарт Radeon RX 9000 в марте, пообещав до конца года расширить поддержку на более старые графические ускорители и портативные устройства. Технология позволяет повысить производительность более чем в трёх сотнях поддерживаемых игр, включая Cyberpunk 2077, Battlefield 6 и Assassin’s Creed Shadows. Анонс FSR 4.1 состоялся всего через несколько недель после того, как Sony и AMD объединили усилия для внедрения технологии Quick Spectral Super Resolution на базовой PlayStation 5. Но, видимо, компания не планирует на этом останавливаться и продолжает работать в направлении распространения технологии апскейлинга на другие доступные платформы. Это хорошая новость для геймеров, так как они смогут получить большее высокую частоту кадров в играх, а также снизить энергопотребление в случае более низкого разрешения в тяжёлых видеоиграх.