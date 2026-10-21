AMD выпустит FSR 4.1 на консолях и ноутбуках

Стоит напомнить, что компания AMD выпустила FSR 4.1 для видеокарт Radeon RX 9000 в марте, пообещав до конца года расширить поддержку на более старые графические ускорители и портативные устройства. Технология позволяет повысить производительность более чем в трёх сотнях поддерживаемых игр, включая Cyberpunk 2077, Battlefield 6 и Assassin’s Creed Shadows. Анонс FSR 4.1 состоялся всего через несколько недель после того, как Sony и AMD объединили усилия для внедрения технологии Quick Spectral Super Resolution на базовой PlayStation 5. Но, видимо, компания не планирует на этом останавливаться и продолжает работать в направлении распространения технологии апскейлинга на другие доступные платформы. Это хорошая новость для геймеров, так как они смогут получить большее высокую частоту кадров в играх, а также снизить энергопотребление в случае более низкого разрешения в тяжёлых видеоиграх.