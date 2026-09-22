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Представлена портативная консоль Retroid Duo Lite+

Компания Retroid пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Duo Lite+, которая получила форм-фактор раскладушки. Новинку оснастили восьмиядерной однокристальной системой Qualcomm Dragonwing Q-7790 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 722 с частотой 1,15 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 5,5- и 4,2-дюймовыми ЖК-дисплеями с частотой обновления изображения 60 Гц, аккумулятором ёмкостью ёмкостью 6000 мАч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, предустановленной операционной системой Android 16, активной системой охлаждения и корпусом массой 372 грамма. Цена консоли составила 220 долларов. Также существует старшая модель Duo за 270 долларов и младшая Duo Lite за 150 долларов.

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