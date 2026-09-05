Портативная консоль OneXPlayer X2 Mini Pro изучена в играх

Если говорить о Forza Horizon 6, то встроенная графика Radeon 8060S, интегрированная в чип Ryzen AI Max+ 388, показывает себя как очень продуктивное сочетание. Устройство выдаёт свыше 90 FPS без активации FSR при разрешении 1200p и высоких графических параметрах, при этом потребляемая мощность остаётся на уровне всего 30 Вт TDP.Что касается Cyberpunk 2077, то консоль демонстрирует более 60 кадров в секунду при 1200p и высоких настройках, а энергопотребление при этом составляет 35 Вт. Если задействовать технологию FSR Frame Gen, то производительность возрастает до 90+ FPS при том же разрешении 1200p, ультра-настройках и сниженном до 30 Вт потреблении. Hogwarts Legacy без использования FSR запускается на OneXPlayer X2 Mini Pro с большим трудом, особенно с учётом её родного разрешения экрана. Согласно данным ETA Prime, чтобы достичь стабильных 60 FPS и выше в этой игре при 1200p и высоких настройках, необходимо одновременно выставить TDP на 40 Вт и включить режим «качество» для FSR.