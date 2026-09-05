Портативная консоль OneXPlayer X2 Mini Pro изучена в играх

В июле 2026 года портативная игровая система OneXPlayer X2 Mini Pro вышла на рынок, предварительно пройдя через успешный этап краудфандинга. Сейчас это устройство можно заказать напрямую через официальный сайт OneXPlayer, где его стартовая стоимость установлена на уровне 2499 долларов. В основе консоли лежит процессор AMD Ryzen AI Max+ 388 APU, который дополняется оперативной памятью объёмом до 64 ГБ и накопителем на 1 ТБ. Однако стоит отметить, что из коробки гаджет работает под управлением Windows 11, и эта операционная система всё чаще вызывает критику со стороны любителей игр.

Если говорить о Forza Horizon 6, то встроенная графика Radeon 8060S, интегрированная в чип Ryzen AI Max+ 388, показывает себя как очень продуктивное сочетание. Устройство выдаёт свыше 90 FPS без активации FSR при разрешении 1200p и высоких графических параметрах, при этом потребляемая мощность остаётся на уровне всего 30 Вт TDP.Что касается Cyberpunk 2077, то консоль демонстрирует более 60 кадров в секунду при 1200p и высоких настройках, а энергопотребление при этом составляет 35 Вт. Если задействовать технологию FSR Frame Gen, то производительность возрастает до 90+ FPS при том же разрешении 1200p, ультра-настройках и сниженном до 30 Вт потреблении. Hogwarts Legacy без использования FSR запускается на OneXPlayer X2 Mini Pro с большим трудом, особенно с учётом её родного разрешения экрана. Согласно данным ETA Prime, чтобы достичь стабильных 60 FPS и выше в этой игре при 1200p и высоких настройках, необходимо одновременно выставить TDP на 40 Вт и включить режим «качество» для FSR.