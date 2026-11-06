Финансовый отчёт Nintendo не оправдал ожиданий аналитиков

Полугодовой финансовый отчёт Nintendo демонстрирует на первый взгляд противоречивую картину — выручка компании сократилась на 12,1%, до 966 миллиардов иен (6,23 миллиарда долларов), однако операционная прибыль увеличилась на 49,1%, достигнув 216,5 миллиарда иен (1,40 миллиарда долларов). Иными словами, производитель заработал значительно больше, несмотря на заметное снижение объёмов продаж оборудования. При этом операционная прибыль Nintendo сократилась на 16%, до 73,9 миллиарда иен (477 миллионов долларов), не оправдав ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 88,1 миллиарда иен. Чистая прибыль уменьшилась на 29%, до 73,5 миллиарда иен (474 миллиона долларов), а выручка упала на 15%, составив 448,2 миллиарда иен (2,89 миллиарда долларов). Оба последних показателя также оказались ниже прогнозов.

За квартал Nintendo поставила 2,67 миллиона консолей Switch 2 — на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Результат оказался значительно скромнее предыдущих 3,82 миллиона устройств, отгруженных за предыдущие три месяца. На динамику продаж повлияли повышение цен в США, Канаде и Японии, а также сохраняющиеся проблемы с поставками памяти. Всего с начала текущего финансового года поставки Switch 2 достигли 6,49 миллиона устройств — это заметно меньше показателей аналогичного периода прошлого года, когда запуск новой консоли обеспечил резкий всплеск продаж, что было вполне ожидаемо на запуске нового поколения.