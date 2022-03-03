AAEON представил комплект для аппаратных вычислений Up Squared 6000

Комплект UP Squared 6000 Edge Computing Kit — это обновленная версия UP Squared 6000 Edge. Он всего на 1 сантиметр выше, но обеспечивает более широкие возможности подключения ввода-вывода, включая порт USB UART для отладки PSE (micro USB), дополнительный 40-контактный GPIO и два дополнительных гигабитных порта Ethernet. Он также использует весь потенциал Intel Programmable Services Engine (Intel PSE), предлагая внеполосное управление (OOB), которое позволяет ИТ-персоналу удаленно управлять производственными активами, даже когда операционная система не отвечает или устройство выключено.

Комплект UP Squared 6000 Edge Computing Kit, созданный для автоматизации, робототехники и промышленных приложений, может похвастаться такими функциями, как Time-Sensitive Networking (TSN), Time-Coordinated Computing (TCC) и внутриполосный ECC. Его также можно расширить в соответствии с проектными требованиями за счет нескольких разъемов M.2 для модулей искусственного интеллекта, хранилища NVMe, подключения 5G и модулей Wi-Fi 5/6.

Ключевой особенностью комплекта UP Squared 6000 Edge Computing Kit является предустановленный программный пакет, предназначенный для ускорения выхода на рынок. Пакет программного обеспечения включает в себя Intel Edge Insights for Vision, который включает Ubuntu для настольных ПК LTS, дистрибутив Intel для набора инструментов OpenVINO, Intel Media SDK и дистрибутив Intel для Python. Это позволяет разработчикам создавать, тестировать, развертывать и поддерживать технологию для компьютерного зрения и глубокого обучения на периферии.
Комментарии и отзывы Up Squared 6000
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