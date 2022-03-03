AAEON представил комплект для аппаратных вычислений Up Squared 6000

Комплект UP Squared 6000 Edge Computing Kit, созданный для автоматизации, робототехники и промышленных приложений, может похвастаться такими функциями, как Time-Sensitive Networking (TSN), Time-Coordinated Computing (TCC) и внутриполосный ECC. Его также можно расширить в соответствии с проектными требованиями за счет нескольких разъемов M.2 для модулей искусственного интеллекта, хранилища NVMe, подключения 5G и модулей Wi-Fi 5/6.
Ключевой особенностью комплекта UP Squared 6000 Edge Computing Kit является предустановленный программный пакет, предназначенный для ускорения выхода на рынок. Пакет программного обеспечения включает в себя Intel Edge Insights for Vision, который включает Ubuntu для настольных ПК LTS, дистрибутив Intel для набора инструментов OpenVINO, Intel Media SDK и дистрибутив Intel для Python. Это позволяет разработчикам создавать, тестировать, развертывать и поддерживать технологию для компьютерного зрения и глубокого обучения на периферии.