AAEON представила BOXER-8260AI и BOXER-8261 на базе NVIDIA Jetson AGX Orin

BOXER-8261AI оснащен 64 ГБ 256-битной системной памяти и 64 ГБ памяти eMMC. BOXER-8261AI также предлагает 2 порта Giga LAN RJ45, а также 5 слотов USB и слот для карты micro-SD для дополнительного хранения. Производительность ИИ Jetson AGX Orin, основан на архитектуре графического процессора NVIDIA Ampere, в 8 раз выше, чем у Jetson AGX Xavier, что дает пользователям беспрецедентный доступ к более мощным и эффективным возможностям логического вывода ИИ, а также к повышенной скорости обработки. Еще одним преимуществом Jetson AGX Orin является архитектура с 2048 ядрами CUDA и 64 тензорными ядрами третьего поколения по сравнению с предшествующей архитектурой Volta, в которой было 512 ядер CUDA и 64 тензорных ядра. Кроме того, 12-ядерный 64-разрядный процессор Arm Cortex-A78AE v8.2 комплекта разработчика Jetson AGX Orin демонстрирует значительные улучшения по сравнению с предыдущей моделью.