AAEON представила сетевое устройство FWS-2277

AEON, лидер в области сетевых устройств , представила компактное настольное сетевое устройство FWS-2277. FWS-2277 ненамного крупнее обычных сетевых коммутаторов потребительского класса. Он обеспечивает производительность и функциональность, необходимые для развертывания сетевых функций в малых офисах, включая Unified Threat Management (UTM), VPN и брандмауэр следующего поколения (NGFW).

FWS-2277 оснащен процессором Intel Celeron N3350 со встроенным Intel AES-NI, обеспечивающим безопасное шифрование данных с более быстрой обработкой, чем стандартный AES. FWS-2277 оснащен двумя портами Gigabit LAN и сертифицирован для беспроводных сетей, включая Wi-Fi (11a/b/g/n/ac 2Tx2R) и Bluetooth (V5.0 LE). Система также оснащена HDMI и двумя портами USB для прямого подключения и управления. Благодаря прочному металлическому корпусу, FWS-2277 идеально подходит для развертывания сетей VPN с удаленным доступом в небольших офисах и других небольших сетях с двумя портами LAN для подключения к Интернету и настольному ПК или сетевому коммутатору и Wi-Fi, позволяющий мобильным устройствам, таким как ноутбуки и планшетные ПК, подключаться к сети VPN.