ACEMAGIC представила компактный ПК M1A PRO+

Китайский производитель ACEMAGIC представил свой первый мини-ПК на основе Strix Halo — модель M1A PRO+, построенную вокруг процессора Ryzen AI Max+ 395. В каталоге компании уже есть множество компактных систем на Intel и AMD, включая варианты на Strix Point, но именно M1A PRO+ станет их флагманским устройством. Внешне MA1 PRO+ повторяет MA1 TANK 03, поскольку использует тот же кубический корпус с декоративными элементами. Однако, в отличие от TANK 03 с Core i9 12900H и RTX 4060, версия PRO+ опирается только на процессор, поскольку встроенная графика Radeon 8060S в Ryzen AI Max+ 395 уже обеспечивает производительность уровня RTX 4060. Сам процессор предлагает мощную конфигурацию из 16 ядер и 32 потоков на основе Zen 5 и оснащён 40 вычислительными блоками GPU архитектуры RDNA 3.5.

Этот чип стремительно набирает популярность — его ставят в мини-ПК разных брендов и портативные игровые устройства. Кроме того, ACEMAGIC решила не ограничивать пользователей по объёму памяти и накопителей — несмотря на то, что сейчас купить оперативку и SSD по нормальной цене непросто, компания готова предложить до 128 ГБ LPDDR5X-8000 и до 12 ТБ хранилища. Разумеется, такие конфигурации будут стоить очень дорого. Мини-ПК получит современные стандарты связи вроде WiFi 7, но подробностей о портах, системе охлаждения или поддержке дискретной видеокарты ACEMAGIC пока не раскрывает. Скорее всего, дискретную графику сюда поставить просто не получится — слишком мало места.