Слит список процессоров Intel Panther Lake

Как бы то ни было, в отчёте также говорится о расширении ассортимента. Помимо моделей Core Ultra 7 и 9 без индекса «X», компания планирует выпустить и более доступный чип Core Ultra 5 X338H (или Core Ultra X5 338H). Однако, в отличие от старших представителей серии, он получит не 12, а 10 графических ядер Xe3. Далее идёт стандартная линейка Core Ultra 5/7/9 3X5H, где количество графических ядер заметно снижено — всего четыре Xe3. При этом конфигурация центральных ядер останется без изменений. Аналогичная ситуация наблюдается у энергоэффективных процессоров Core Ultra 3/5/7 3X0U, которые будут иметь от шести до восьми ядер ЦП и те же четыре графических ядра. Правда, стоит помнить, что до официального анонса эти данные остаются неофициальными и могут измениться.