Слит список процессоров Intel Panther Lake

Согласно последним утечкам, первая партия процессоров Intel Panther Lake будет включать двенадцать моделей, среди которых четыре представителя линейки Core Ultra X, четыре стандартных Core Ultra и ещё четыре из серии U. Ранее уже появлялась информация о возможных конфигурациях встроенной графики некоторых чипов Panther Lake — тогда утверждалось, что только варианты Core Ultra X получат 12 графических ядер Xe3. Новая утечка фактически подтверждает эти данные, но добавляет и ещё одну бюджетную модель в линейку «X». При этом отмечается, что Intel может изменить систему наименований — вместо обозначений вроде «Core Ultra X7/X9 3X8H» используется формат «Core Ultra 7/9 X3X8H», где индекс «X» стоит после числа, а не перед ним.

Как бы то ни было, в отчёте также говорится о расширении ассортимента. Помимо моделей Core Ultra 7 и 9 без индекса «X», компания планирует выпустить и более доступный чип Core Ultra 5 X338H (или Core Ultra X5 338H). Однако, в отличие от старших представителей серии, он получит не 12, а 10 графических ядер Xe3. Далее идёт стандартная линейка Core Ultra 5/7/9 3X5H, где количество графических ядер заметно снижено — всего четыре Xe3. При этом конфигурация центральных ядер останется без изменений. Аналогичная ситуация наблюдается у энергоэффективных процессоров Core Ultra 3/5/7 3X0U, которые будут иметь от шести до восьми ядер ЦП и те же четыре графических ядра. Правда, стоит помнить, что до официального анонса эти данные остаются неофициальными и могут измениться.