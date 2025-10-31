Тесты Intel Core Ultra X7 358H слили в сеть

Спустя несколько недель после публикации первых неофициальных тестов встроенной графики Xe3, издание LaptopReview опубликовало результаты бенчмарков процессоров Intel следующего поколения — Panther Lake, а именно моделей Core Ultra X7 358H и Core Ultra 5 338H. Оба этих чипа, судя по всему, представляют собой инженерные образцы. Согласно утечкам Geekbench, Core Ultra X7 358H оснащён четырьмя производительными и двенадцатью энергоэффективными ядрами с максимальной частотой до 4,8 ГГц, а Core Ultra 5 338H — четырьмя производительными и восемью энергоэффективными ядрами с бустом до 4,7 ГГц. Официальных данных о платформе и конфигурации тестового стенда нет, однако оба процессора Panther Lake сравнивались с текущими моделями Arrow Lake-H.

Core Ultra X7 358H противопоставили Core Ultra 7 255H (6 производительных и 10 энергоэффективных ядер, частота до 5,1 ГГц), а Core Ultra 5 338H — Core Ultra 5 225H (4 производительных и 10 энергоэффективных ядер, частота до 4,9 ГГц). В тесте Cinebench R23 Multi-Core процессор Core Ultra X7 358H набрал около 20000 баллов при TDP 65 Вт, в то время как Core Ultra 7 255H показал примерно 21826 баллов при том же энергопотреблении. Младшая модель Core Ultra 5 338H достигла 16000 баллов при 60 Вт, а её предшественник, Core Ultra 5 225H, — 17988 баллов при 65 Вт. Судя по этим данным, финальная версия процессоров Panther Lake должна быть как минимум на уровне, а возможно и немного быстрее чипов Arrow Lake-H, но пока что это под вопросом.