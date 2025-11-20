Qualcomm Snapdragon X Elite может работать на 40 Вт

На выбор влияют размеры корпуса, возможности охлаждения и тепловое решение, отвечающее за рассеивание тепловой энергии. Если Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme должны стабильно работать на более высоких частотах, системе охлаждения придется быть массивнее. Увеличение радиатора ведет к росту веса, уровня шума и себестоимости, поэтому партнёрам Qualcomm придется искать баланс. Для компактных и лёгких ноутбуков с 14-дюймовым экраном предполагается использование Snapdragon X2 Elite с устойчивым лимитом мощности 22 Вт, хотя на практике диапазон может колебаться между 20 и 40 Вт. Qualcomm также продемонстрировала практические примеры того, как Snapdragon X2 Elite Extreme потребляет энергию в ноутбуке без ограничений. И хотя это выглядит впечатляюще, реализовать предельные возможности чипа в ноутбуке невозможно.