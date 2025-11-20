Qualcomm Snapdragon X Elite может работать на 40 Вт

Преемник Snapdragon X Elite был представлен в конце сентября, а теперь Qualcomm раскрыла дополнительные подробности о Snapdragon X2 Elite Extreme — прежде всего о том, какие пределы мощности чип сможет использовать в разных форм-факторах ноутбуков и как он ведет себя в полностью «свободном» режиме. Судя по свежим цифрам, флагманский процессор Qualcomm для ноутбуков способен подниматься выше 100 Вт, но окончательные лимиты мощности будут зависеть исключительно от производителей устройств. На данный момент Qualcomm не называет точный TDP Snapdragon X2 Elite Extreme, потому что этот параметр полностью зависит от того, какой лимит заложит конкретный OEM.

На выбор влияют размеры корпуса, возможности охлаждения и тепловое решение, отвечающее за рассеивание тепловой энергии. Если Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme должны стабильно работать на более высоких частотах, системе охлаждения придется быть массивнее. Увеличение радиатора ведет к росту веса, уровня шума и себестоимости, поэтому партнёрам Qualcomm придется искать баланс. Для компактных и лёгких ноутбуков с 14-дюймовым экраном предполагается использование Snapdragon X2 Elite с устойчивым лимитом мощности 22 Вт, хотя на практике диапазон может колебаться между 20 и 40 Вт. Qualcomm также продемонстрировала практические примеры того, как Snapdragon X2 Elite Extreme потребляет энергию в ноутбуке без ограничений. И хотя это выглядит впечатляюще, реализовать предельные возможности чипа в ноутбуке невозможно.
