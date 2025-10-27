Чипы AMD оказались пригодны для квантовых вычислений

Компания IBM объявила о значительном прорыве в области универсальных квантовых вычислений — стандартные чипы AMD смогли успешно выполнить ключевой алгоритм коррекции ошибок. IBM уже давно является одним из лидеров гонки за создание квантовых компьютеров и регулярно демонстрирует технологические достижения. Однако последнее заявление компании, по данным агентства Reuters, можно назвать особенно важным — IBM удалось запустить алгоритм квантовой коррекции ошибок на программируемых матрицах AMD, причём скорость выполнения оказалась в десять раз выше ожидаемой. Джей Гамбетта, директор исследовательского подразделения IBM, отметил, что данная работа показала, что алгоритм компании не только способен работать в реальных условиях, но и функционирует на доступных чипах AMD, которые, по его словам, не стоят баснословных денег.

Кроме того, главное преимущество FPGA-чипов AMD заключается в их перенастраиваемости — такая архитектура позволяет выполнять специализированные задачи с высокой эффективностью. Для корректной работы алгоритмов QEC требуется мгновенная обратная связь и крайне низкая задержка — именно здесь и проявляется сила FPGA. Таким образом, IBM фактически показала, что часть вычислений, связанных с квантовой обработкой данных, можно перенести на готовое, массово доступное оборудование, без необходимости разрабатывать дорогостоящие специализированные микросхемы. Это очень важный шаг в данной сфере.