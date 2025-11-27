Процессоры Intel получат много кэша bLLC

Компания Intel, судя по свежим утечкам, готовит минимум четыре настольных процессора Nova Lake-S с увеличенным bLLC-кэшем. Всего сутки назад появилась информация, что только разблокированные Nova Lake-S получат новую схему bLLC с существенно увеличенным объёмом кэша. Теперь инсайдер Kopite7kimi уточнил — таких моделей будет по меньшей мере четыре, и все они относятся к линейке Unlocked, то есть поддерживают разгон и используют лучшие кристаллы. Варианты с двумя вычислительными плитками представляют собой два блока 8+16. Общая конфигурация достигает 48 ядер и 48 потоков плюс 4 дополнительных ядра LPE, что даёт суммарно 52 ядра. Каждая плитка получает 144 МБ bLLC, и итоговый объём достигает 288 МБ — при этом нужно учитывать ещё и объём L2 и L3, так что общий кэш окажется огромным. Intel таким образом создаёт прямого конкурента двум 3D V-Cache CCD от AMD, которые начнут появляться в процессорах Zen 5, а затем — в Zen 6.

Кроме 48-ядерной версии появится и 40-ядерная, также на двух вычислительных плитках — здесь используются два блока 8+12. Пока неизвестно, будет ли объём bLLC таким же или уменьшится. Помимо двухплиточных конфигураций Intel готовит и одночиповые варианты — 8+16 и 8+12, которым соответствует 144 МБ bLLC. Они будут предлагать меньше ядер, но при этом сохранят увеличенный кэш и статус разблокированных моделей. То есть Intel явно стремится расширить линейку продуктивных Nova Lake-S за счёт увеличенного кэша, делая упор на производительность. Это хорошая новость.
