В сети появились результаты тестов новых чипов Intel

На популярной платформе бенчмарков Geekbench засветились ещё два процессора линейки Panther Lake. Свежая утечка касается процессоров Intel Core Ultra 5 335 и Ultra 5 325, которые получили конфигурацию из 8 ядер и 8 потоков с компоновкой 4 производительных ядра и 4 LP-E ядра. В этих моделях отсутствуют энергоэффективные ядра, и фактически они являются прямыми наследниками процессоров Intel Core Ultra 200V. С точки зрения производительности Core Ultra 5 335 и 325 показывают почти одинаковые результаты в одноядерных и многоядерных тестах, поскольку различия между ними минимальны и сводятся в основном к частоте в режиме Boost. Важно учитывать, что тестирование проводилось в Geekbench 5, а не в Geekbench 6, поэтому результаты выглядят ниже по сравнению с показателями предыдущих моделей, которые в основном проверялись в более новой версии бенчмарка.

По этой причине корректное сравнение новых процессоров со старыми пока невозможно. Согласно нескольким страницам с результатами, одноядерная производительность находится на уровне около 2000 баллов, а многоядерная превышает 9000 баллов. Также подтверждается, что максимальная частота в режиме Boost составляет до 4,5 ГГц у Ultra 5 325 и до 4,6 ГГц у версии 335, что полностью совпадает с ранее опубликованной информацией. Кроме того, теперь точно известно, что оба процессора получат кэш L3 объёмом 12 МБ, что на 4 МБ больше по сравнению с Core Ultra 5 228V и 238V. Вопрос лишь в том, что это даёт в реальных сценариях работы.